SOCAR Türkiye, GAMA Enerji'den Kırıkkale'deki 870 MW Doğal Gaz Santrali'ni Satın Aldı

Satış ve İmza Töreni

SOCAR Türkiye ile GAMA Enerji A.Ş. arasında yürütülen görüşmeler sonucunda, Kırıkkale'de bulunan İç Anadolu Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali'nin satışı tamamlandı. Satış sözleşmesi, 23 Aralık tarihinde Bakü'de düzenlenen 2’nci Azerbaycan-Türkiye Yatırım Forumu kapsamında; Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımlarıyla imzalandı.

870 MW üretim kapasitesine sahip tesis, Türkiye'nin stratejik enerji merkezlerinden biri olarak elektrik arz güvenliği açısından önem taşıyor. Şirket bu satın almayla mevcut enerji tedarik ve ticaret faaliyetlerini güçlendirerek, üretim faaliyetleriyle entegre, sürdürülebilir ve rekabetçi bir değer zinciri oluşturma hedefini sürdürdüğünü bildirdi.

SOCAR Başkanı Rovshan Najaf konuyla ilgili değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: "Şirket dost ve kardeş Türkiye’deki yatırım kararlarımızın tamamını uzun vadeli stratejik hedefler ve sürdürülebilir değer oluşturma ilkesi doğrultusunda şekillendiriyoruz. Gerçekleştirdiğimiz bu satın almanın, şirketimizin piyasa dayanıklılığını uzun vadede artıracağına inanıyoruz. Bu yatırım sayesinde doğal gazdan elektrik üretimi stratejimiz kapsamında önemli bir adım atarak, doğal gazın hem Türkiye ekonomisine katkı sağlamasını hem de grup şirketimiz için daha verimli bir yapıya kavuşturulmasını hedefliyoruz."

Açıklamada, bu yatırımın SOCAR Türkiye'nin enerji piyasasındaki konumunu üretimden son kullanıcıya kadar uzanan değer zinciri kapsamında güçlendireceği; portföy yönetimi, operasyonel gereksinimler ve ölçek ekonomilerinde optimizasyon sağlayacağı belirtildi.

