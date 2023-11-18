Sonra öderim dönemi bitti! Trafik cezası olanlara büyük darbe: Büyük bir bela başınızda!

Resmi Gazete'de dün yayımlanan kararla trafik cezalarına uygulanan gecikme faiz oranlarında artış yapıldı. Buna göre, cezasını zamanında ödemeyen sürücüler, cezalarını daha yüksek faizle ödeyecek.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verileri doğrultusunda, devlete karşı ödenmesi gereken tüm borçların gecikme faizi de güncelleniyor. Geçtiğimiz Temmuz ayında bu oran %2,5 olarak belirlenirken, yeni düzenlemeyle birlikte gecikme faizi %3,5'e yükseltildi.





Yapılan düzenleme, 14 Kasım tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi. Buna göre, 14 Kasım'dan sonra cezasını ödemeyen sürücüler, cezalarını artık %3,5 gecikme faiziyle ödeyecek. Ayrıca yapılandırılmamış ve son ödeme tarihi geçmiş tüm devlete borçlar da yeni orandan itibaren hesaplanacak.

Uzmanlar, enflasyonun yükselmesiyle birlikte devletin gelir kaynaklarını artırmak amacıyla böyle bir düzenlemeye gittiğini belirtiyor. Ancak sürücüler açısından bakıldığında, cezaların gecikme faizi artışının maliyetleri daha da yükselteceği endişesi bulunuyor.

Yeni düzenlemeyle birlikte, trafik cezalarını zamanında ödemeyen sürücülerin ceza bedelleri, daha yüksek oranda gecikme faizi eklenmesiyle daha da ağırlaşacak.