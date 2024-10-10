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SPK Başkanı Gönül, Halka Arz ve Finansal Okuryazarlık Üzerine Konuştu

SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Kayseri'de halka arzlar ve finansal okuryazarlık konularında önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 19:30
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 19:30
SPK Başkanı Gönül, Halka Arz ve Finansal Okuryazarlık Üzerine Konuştu

2023 Yılında 54 Şirketin Halka Arzı Gerçekleşti

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Kayseri'de düzenlenen Finansal Okuryazarlık programında yaptığı konuşmada, 2023 yılında toplam halka arz büyüklüğünün 2,5 milyar doları aştığını ve 54 şirketin halka arzını gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Finansal Okuryazarlık Workshop'u

Kayseri Valiliği ve Kayseri Ticaret Odası ile gerçekleştirilen etkinlikte Gönül, piyasalardaki sağlıklı işleyişin, büyümenin ve yatırımcıların bilinçlendirilmesinin önemli olduğunu vurguladı. Son yıllarda finansal okuryazarlığın yaygınlaştırılması amacıyla önemli çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Finansal Okuryazarlığın Önemi

Gönül, "Finansal okuryazarlığı tüm yaş gruplarına ulaştırarak, bireylerde tutum ve davranış kazandırmayı amaçlıyoruz. Küresel krizlerin ardından bu konu, daha da kritik hale gelmiştir. ABD, İngiltere ve Avustralya gibi ülkelerde en iyi uygulama örnekleri bulunuyor" şeklinde konuştu.

Sertifika ve Eğitim İmkanları Artıyor

Finansal Okuryazarlık Platformu hakkında bilgi veren Gönül, bu platformun bugüne kadar 300 bin kişi tarafından ziyaret edildiğini ve yaklaşık 30 bin kişinin sertifika aldığını duyurdu.

Yeni Eğitim Projeleri

Gönül, Finans Lisesi ve Finans Akademisi projeleri hakkında da bilgi vererek, "Bu projelerle nitelikli iş gücü yetiştirmeyi hedefliyoruz. İstanbul'da Valilik ile imzalamak üzere olduğumuz protokol ile Türkiye'nin alanında ilk okulu açmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yatırımcı Sayısında Artış

Gönül, yatırımcı sayısının 7,5 milyona ulaştığını belirterek, "Geçen yıl bu rakam 8,5 milyondu, bu yıl biraz düşüş yaşandı. Ancak, halka arzlara olan ilgi ve güven artmaya devam ediyor" dedi.

Etkinlik, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık ve Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy'un da katıldığı konuşmalarla devam etti ve Gönül'e plaket takdim edilmesiyle sona erdi.

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