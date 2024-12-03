SPK Başkanı Gönül: Sürdürülebilir Finansman Hedefe Ulaşmak İçin Kritik

SPK Başkanı Gönül, 10. Sürdürülebilir Finans Forumu'nda Konuştu

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, 10. Sürdürülebilir Finans Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Gönül, "(Yeşil ve Sürdürülebilir Borçlanma Araçları ve Kira Sertifikası Rehberi) Rehberin yayımlanmasından bugüne kadar 20 farklı ihraççı tarafından yeşil ve sürdürülebilir kanallı ihraçlar gerçekleştirildi. Bugüne kadar yeşil ve sürdürülebilir temalı borçlanma araçlarına ilişkin toplam ihraç tutarı yaklaşık 334 milyar TL'yi buldu, yeni rehberimizle birlikte bu rakamın daha da artacağını umuyorum." şeklinde konuştu.

İlk On Yılın Başarısı

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye), sürdürülebilir finans konusunda farkındalığı artırmak amacıyla 2013 yılından beri her yıl düzenlediği Sürdürülebilir Finans Forumu'nun 10'uncusunu Borsa İstanbul'da gerçekleştirdi. Gönül, etkinliğin önemine vurgu yaparak sürecin "dönüşüm, ikiz dönüşüm ve üçüz dönüşüm" aşamalarında ilerlediğini belirtti.

Dijitalleşme Ve Sürdürülebilirlik Arasındaki Bağ

Gönül, "Dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve toplumsal etki artık günümüzde birbirinden ayrılmaz üç unsur olarak karşımıza çıkıyor. Sürdürülebilirlikle birlikte görüyoruz ki; dijitalleşme ve toplumsal etki olmadan yapılan her ne varsa bir bacağı eksik kalıyor." dedi. Üçüz dönüşümün önemine dikkat çeken Gönül, "Bu açıdan bakıldığında en kritik konunun bu işin finanse edilmesi olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

İklim Finansmanı Üzerine Çalışmalar

Gönül, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 29. Taraflar Konferansı'nda (COP29) yapılan tartışmaların sürdürülebilirlik konusundaki belirlemeler üzerine yoğunlaştığını belirtti. "SPK olarak iklim finansmanında kullanılabilecek yurt içi finansman imkanlarını harekete geçirecek çalışmalar içerisindeyiz." diye ekledi. Ayrıca, Yeşil ve Sürdürülebilir Borçlanma Araçları ve Kira Sertifikası Rehberi hazırlanarak ülkenin bu alandaki ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor.

Gelecek Planları

Gönül, 6 Eylül'de kamuoyuna sunulan taslak rehberlerinin en kısa sürede tamamlanarak hayata geçirileceğini belirtti. "Gelen görüşler doğrultusunda taslak rehberlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarımızı da en kısa sürede tamamlayacağız. Yeni rehberimizle birlikte yeşil ve sürdürülebilir temalı ihraçların artacağına inanıyorum." şeklinde konuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye), sürdürülebilir finansa ilişkin farkındalığın artırılması ve iyi uygulamaların paylaşılması hedefiyle, 2013'ten bu yana her yıl düzenlediği Sürdürülebilir Finans Forumu'nun 10'uncusunu Borsa İstanbul'da gerçekleştirdi. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, etkinlikte konuşma yaptı.

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye), sürdürülebilir finansa ilişkin farkındalığın artırılması ve iyi uygulamaların paylaşılması hedefiyle, 2013'ten bu yana her yıl düzenlediği Sürdürülebilir Finans Forumu'nun 10'uncusunu Borsa İstanbul'da gerçekleştirdi. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, etkinlikte konuşma yaptı.