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SPK Haftalık Bülteni: Armada Gıda'nın Halka Arzı ve Önemli İflaslar

Sermaye Piyasası Kurulu, Armada Gıda'nın halka arzına onay verdi ve çeşitli şirketlere sermaye artırımlarıyla ilgili önemli kararlar aldı.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 00:20
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 00:20
SPK Haftalık Bülteni: Armada Gıda'nın Halka Arzı ve Önemli İflaslar

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), haftalık bülteninde önemli gelişmelere yer verdi. Kurul, Armada Gıda Ticaret Sanayi AŞ’nin ilk halka arzını onayladı. Armada Gıda, pay başına 40 liradan halka arz edilmeye hazırlanıyor.

SPK, ayrıca Tat Gıda Sanayi AŞ’nin 108,8 milyon liralık bedelli sermaye artırımına da onay verdi. Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi AŞ’nin toplam 70 milyon lira değerindeki sermaye artırımı içinde mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanacağı belirtildi.

Bunun yanı sıra, Petkim Petrokimya Holding AŞ 5 milyar lira, Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ 3 milyar lira, Alternatif Finansal Kiralama AŞ 1,5 milyar lira gibi önemli miktarlarda borçlanma aracı ihraç başvurularını onayladı. Kenarısında, Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ ve Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ gibi firmalar da 1 milyar liralık ihraç başvuruları ile dikkat çekti.

Kurul, yapılan denetimlerde 3 tüzel kişiye 2 milyon 485 bin 394 liralık idari para cezası uygularken, 5 gerçek kişi ve 1 internet sitesi içerik sağlayıcısı hakkında suç duyurusunda bulundu. Ayrıca, Türkiye'de izinsiz kripto varlık hizmeti veren 31 internet sitesine erişimin engellenmesi için hukuki işlemlere başlanılacağı duyuruldu.

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