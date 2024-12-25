Spot Doğal Gaz Piyasasında Fiyatlar ve İşlem Hacmi Düşüş Gösterdi

Spot Doğal Gaz Piyasında Fiyatlar Belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 443 lira olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ'nin verilerine göre, bu piyasadaki işlem hacmi 7 milyon 373 bin 757 lira olarak kaydedildi. Önceki gün, işlem hacminin 9 milyon 392 bin 298 lira olduğu belirtilmişti.

Gaz Ticaret Miktarı ve Fiyatlar

Profesyonel piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 65 lira 15 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 820 lira 85 kuruş olarak açıklandı. Ayrıca, spot piyasada işlem gören gaz ticaret miktarı 599 bin metreküp oldu.

Doğal Gaz Girişi ve Arz Miktarı

Türkiye'ye dün 248 milyon 159 bin 815 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Bununla birlikte, piyasaya arz edilen toplam doğal gaz miktarı ise 248 milyon 178 bin 924 metreküp olarak kayıtlara geçti.