Spot Doğal Gazda Referans Fiyat: 14 bin 461 lira 73 kuruş

Piyasa verileri (dün)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 461 lira 73 kuruş olarak belirlendi.

Bu piyasada dün işlemlerin hacmi 2 milyon 906 bin 808 lira oldu. Önceki gün bu tutar 5 milyon 846 bin 895 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp için belirlenen referans fiyatın yanı sıra, gaz ticaret miktarı 201 bin metreküp olarak kaydedildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 184 lira 82 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 738 lira 64 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 94 milyon 936 bin 488 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 95 milyon 42 bin 105 metreküp olarak kayıtlara geçti.