DOLAR
41,15 -0,24%
EURO
47,98 0,34%
ALTIN
4.510,63 -0,07%
BITCOIN
4.532.902,15 1,57%

Spot Doğal Gazda Referans Fiyat: 14 bin 683 lira 82 kuruş

Spot piyasada 1000 m³ referans fiyatı 14 bin 683 lira 82 kuruş; işlem hacmi 4 milyon 131 bin 633 lira, ticaret miktarı 282 bin m³ olarak kaydedildi.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 14:21
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 14:21
Spot Doğal Gazda Referans Fiyat: 14 bin 683 lira 82 kuruş

Spot Doğal Gazda Referans Fiyat: 14 bin 683 lira 82 kuruş

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verileriyle piyasa görünümü

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp için referans fiyat 14 bin 683 lira 82 kuruş olarak belirlendi.

Dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 4 milyon 131 bin 633 lira seviyesinde gerçekleşti. Bu rakam, önceki gün açıklanan 3 milyon 937 bin 360 lira tutarının üzerinde oldu.

Günlük kayıtlarda gaz ticaret miktarı 282 bin metreküp olarak bildirildi.

Piyasa katılımcıları için belirlenen dengeleme gazı fiyatları ise alış 15 bin 418 lira 1 kuruş ve satış 13 bin 949 lira 63 kuruş şeklinde ilan edildi.

Ayrıca, Türkiye'ye dün 139 milyon 927 bin 439 metreküp doğal gaz girişi olurken, piyasaya arz edilen toplam miktar 140 milyon 36 bin 886 metreküp olarak kayıtlara geçti.

İLGİLİ HABERLER

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
BIST 100 İlk Yarıda Yatay Seyretti — İşlem Hacmi 42,7 Milyar Lira
2
New York Borsası Jackson Hole Öncesi Düşüşle Kapandı
3
Belçika'da Grev: Kamu ve Özel Sektörde Hayat Durdu
4
Avrupa Borsalarında Karışık Seyir Devam Ediyor
5
Canlı yayında emekli zammını ağzından kaçırdı! Milyonlarca kişinin yeni maaşı belli oldu
6
AA Finans Ağustos Enflasyon Beklentisi: TÜFE %1,79
7
ATO Meclisinde Baran'dan Kritik Su Uyarısı ve Zengezur Değerlendirmesi

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı