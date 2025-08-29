Spot Doğal Gazda Referans Fiyat: 14 bin 683 lira 82 kuruş

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verileriyle piyasa görünümü

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp için referans fiyat 14 bin 683 lira 82 kuruş olarak belirlendi.

Dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 4 milyon 131 bin 633 lira seviyesinde gerçekleşti. Bu rakam, önceki gün açıklanan 3 milyon 937 bin 360 lira tutarının üzerinde oldu.

Günlük kayıtlarda gaz ticaret miktarı 282 bin metreküp olarak bildirildi.

Piyasa katılımcıları için belirlenen dengeleme gazı fiyatları ise alış 15 bin 418 lira 1 kuruş ve satış 13 bin 949 lira 63 kuruş şeklinde ilan edildi.

Ayrıca, Türkiye'ye dün 139 milyon 927 bin 439 metreküp doğal gaz girişi olurken, piyasaya arz edilen toplam miktar 140 milyon 36 bin 886 metreküp olarak kayıtlara geçti.