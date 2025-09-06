DOLAR
Spot Doğal Gazda Referans Fiyatı 14 bin 445 lira 5 kuruş

Spot piyasada dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 445 lira 5 kuruş; işlem hacmi 7 milyon 161 bin 889 lira, ticaret miktarı 496 bin metreküp.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 14:44
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 14:44
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 445 lira 5 kuruş olarak belirlendi.

Piyasa hacmi ve ticaret miktarı

Spot piyasada işlem hacmi dün 7 milyon 161 bin 889 lira oldu. Bir önceki gün bu tutar 9 milyon 636 bin 548 lira olarak açıklanmıştı.

Günlük gaz ticaret miktarı 496 bin metreküp olarak kayıtlara geçti.

Dengeleme gazı fiyatları ve arz

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 167 lira 30 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 722 lira 80 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 138 milyon 849 bin 76 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 139 milyon 153 bin 787 metreküp olarak kayıtlara geçti.

