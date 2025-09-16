Spot Elektrik Fiyatları Yarın: Megavatsaat 3 bin 400 lira

Spot piyasada elektrik için yarın en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1899 lira 99 kuruş; işlem hacmi 2 milyar 101 milyon 488 bin 804 lira oldu.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 14:11
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 14:11
Spot Elektrik Fiyatları Yarın: Megavatsaat 3 bin 400 lira

Spot piyasada elektrik fiyatları yarın için belirlendi

İşlem hacmi ve saatlik fiyatlar

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1899 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 7,5 artarak 2 milyar 101 milyon 488 bin 804 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 17.00-19.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük 12.00'de 1899 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 53 lira 7 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 3 bin 62 lira 23 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 399 lira 1 kuruş, en düşük 1000 lira olarak kayıtlara geçti.

İLGİLİ HABERLER

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

Kamu Çalışanlarına Kışlık Kıyafet Zorunluluğu: 15 Eylül'de Ceket ve Kravat Zorunlu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Spot Elektrik Fiyatları Yarın: Megavatsaat 3 bin 400 lira
2
Bayraktar: Adıyaman 2,5 Yılda Büyük Oranda Ayağa Kalktı
3
Villeroy de Galhau: Fransa'nın borç sorunu gecikmeden çözülmeli
4
Kütahya'da 142 Saka Kuşu Operasyonla Ele Geçirildi, Doğaya Salındı
5
Madrid Müzakerelerinde TikTok: Çin ve ABD Veri Güvenliğini Görüşecek
6
Lufthansa iştiraklerini konsolide ediyor: IT ve ağ yönetimi Ana Grup’a (Ocak 2026)
7
Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Kapandı: Stoxx Europe 600 Geriledi

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa

Kamu Çalışanlarına Kışlık Kıyafet Zorunluluğu: 15 Eylül'de Ceket ve Kravat Zorunlu

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa