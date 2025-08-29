DOLAR
Spot Elektrikte Fiyatlar: En Yüksek 3 bin 400 lira, En Düşük 1684 lira 10 kuruş

Spot piyasada megavatsaat elektriğin yarınki en yüksek fiyatı 3 bin 400 lira, en düşük 1684 lira 10 kuruş; işlem hacmi 1 milyar 960 milyon 215 bin 811 lira.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 14:23
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 14:23
Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Belirlendi

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot piyasada bir megavatsaat elektriğin yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1684 lira 10 kuruş olarak belirlendi.

İşlem Hacmi

Spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 7,7 azalarak 1 milyar 960 milyon 215 bin 811 lira olarak gerçekleşti.

Gün Öncesi Piyasa ve Ortalama Fiyatlar

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 18.00-21.00 ve 00.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük saat 12.00'de 1684 lira 10 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 999 lira 51 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 992 lira 71 kuruş oldu.

Bugünün Spot Fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1811 lira 98 kuruş olarak kayıtlara geçti.

