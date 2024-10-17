Spot Piyasa Elektrik Fiyatları Gündemde

Spot Elektrik Fiyatlarında Dalgalanmalar

Yarın için belirlenen spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, en yüksek 3 bin lira, en düşük ise 1000 lira olarak kaydedildi.

İşlem Hacmindeki Artış

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, bugünün işlemleri dün ile kıyaslandığında yaklaşık yüzde 17,8 oranında artış göstererek 1 milyar 403 milyon 982 bin 188 lira seviyesine ulaştı.

Aritmetik ve Ağırlıklı Ortalama Fiyatlar

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatları, saatlik olarak belirlendi. 18.00 itibarıyla en yüksek 3 bin lira tespit edilirken, 12.00 için en düşük fiyat 1000 lira olarak belirlendi.

Ayrıca, bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 243 lira 13 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 258 lira 27 kuruş olarak kaydedildi.

Bugünün Fiyat Durumu

Bugün için yine spot piyasada bir megavatsaat elektriğin en yüksek fiyatı 3 bin lira, en düşük fiyatı ise 650 lira 14 kuruş olarak belirlenmiştir.