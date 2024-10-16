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Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları Açıklandı

Doğal gazın 1000 metreküpü 11 bin 907 lira 14 kuruş olarak belirlendi. İşlem hacmi düştü.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 14:17
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 14:17
Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları Açıklandı

Doğal Gazın Spot Piyasadaki Durumu

Dün itibarıyla spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 907 lira 14 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, işlem hacmi 3 milyon 938 bin 929 lira oldu. Bu rakam, önceki gün 4 milyon 173 bin 67 lira olarak kaydedilmişti.

Piyasa Verileri

Spot doğal gaz piyasasında gaz ticaret miktarı 332 bin metreküp olarak gerçekleşti. Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 502 lira 50 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 311 lira 78 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'nin Doğal Gaz Girişi

Dün Türkiye'ye 125 milyon 788 bin 715 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Ayrıca, piyasaya arz edilen doğalgaz miktarı 126 milyon 67 bin 112 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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