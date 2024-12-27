Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları Artış Gösterdi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 473 lira 94 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 8 milyon 676 bin 782 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 7 milyon 234 bin 287 lira olarak açıklanmıştı.

Piyasa Dinamikleri

Spot doğal gaz piyasasında işlem gören gaz miktarı 703 bin metreküp olarak kaydedildi. Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 97 lira 64 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 850 lira 24 kuruş olarak açıklandı.

Doğal Gaz Girişi ve Arz Miktarları

Türkiye'ye dün toplam 246 milyon 419 bin 713 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 246 milyon 372 bin 10 metreküp olarak kayıtlara geçti.