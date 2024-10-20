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Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Belirlendi

Yarın için elektrik fiyatları 2 bin 995 lira ile 779.99 lira arasında değişiyor. Piyasada işlem hacmi de arttı.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 14:30
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 14:30
Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Belirlendi

Spot Piyasa Elektrik Fiyatları

Spot piyasada, yarın için bir megavatsaat elektriğin fiyatı, en yüksek 2 bin 995 lira, en düşük ise 779 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

İşlem Hacminde Artış

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, önceki güne kıyasla yaklaşık %28,9 oranında artarak 1 milyar 180 milyon 231 bin 597 lira olarak kaydedildi.

Gün Öncesi Piyasa Fiyatları

Gün öncesi piyasada, yarın için 1 megavatsaat elektriğin fiyatı saat 17.00'de en yüksek 2 bin 995 lira, saat 12.00'de ise en düşük 779 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Ortalama Fiyatlar

Ayrıca, gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1914 lira 45 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1956 lira 62 kuruş olarak hesaplandı.

Bugün için spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı ise en yüksek 2 bin 849 lira 2 kuruş, en düşük 99 lira olarak kaydedildi.

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