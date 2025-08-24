Spot piyasada elektrik fiyatları: En yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1584 lira 89 kuruş

Spot piyasada elektrik fiyatları açıklandı

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1584 lira 89 kuruş olarak belirlendi.

İşlem hacmi ve ortalama fiyatlar

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 34,4 artarak 2 milyar 51 milyon 350 bin 495 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 909 lira 71 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 928 lira 28 kuruş olarak kaydedildi.

Saatlik dağılım

Gün öncesi piyasada yarın için fiyatlar saat bazında şu şekilde tespit edildi: en yüksek 08.00, 19.00 ve 20.00'de 3 bin 400 lira, en düşük saat 12.00'de 1584 lira 89 kuruş.

Spot piyasada ise bugün bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 754 lira 10 kuruş olarak kayıtlara geçti.