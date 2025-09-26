Spot Piyasada Elektrik Fiyatları: Megavatsaat Başına En Yüksek 3 bin 400 Lira

Gün öncesi piyasada megavatsaat başına en yüksek 3 bin 400 lira. İşlem hacmi yüzde 10,7 azalarak 1 milyar 397 milyon 478 bin 395 lira oldu.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 14:43
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 14:43
Spot Piyasada Elektrik Fiyatları: Megavatsaat Başına En Yüksek 3 bin 400 Lira

Spot piyasada elektrik fiyatları yarın için belirlendi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 230 lira 91 kuruş olarak tespit edildi.

İşlem hacminde düşüş

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 10,7 azalarak 1 milyar 397 milyon 478 bin 395 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasa verileri

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 17.00-21.00 saatleri arasında 3 bin 400 lira olarak kaydedildi. Gün içinde kaydedilen en düşük fiyat ise 12.00'de 230 lira 91 kuruş oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 215 lira 3 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 237 lira 72 kuruş olarak hesaplandı.

Bugünün spot fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 202 lira 87 kuruş olarak kayıtlara geçti.

İLGİLİ HABERLER

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

KPSS'li Adaylara Müjde: Şenoba ve Yığılca 2 Memur Alımı (En Az 75 Puan)

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Spot Doğal Gazda Referans Fiyat 14.360,79 TL
2
Spot Piyasada Elektrik Fiyatları: Megavatsaat Başına En Yüksek 3 bin 400 Lira
3
BTK: USOM üzerinden 'yasa dışı sorgu' iddiası asılsız
4
Enerjisa ev sahipliğinde EUROGIA Proje Sunum Günü: Temiz Enerjide Çok Uluslu İş Birliği
5
Piyasalarda Gün Ortası: BIST 100 %1,04 Düştü, Dolar 41,5730 TL
6
İstanbul Ticaret Üniversitesi ve CyberPath'tan Önemli İşbirliği
7
Ayda 2.580 TL ödeyerek ev sahibi olmak hayal değil! TOKİ onlarca ile konut müjdesi verdi

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

KPSS'li Adaylara Müjde: Şenoba ve Yığılca 2 Memur Alımı (En Az 75 Puan)

KYK'dan Şartsız Burs Müjdesi: Hangi Öğrenciler 3.000 TL Alacak?