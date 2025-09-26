Spot Piyasada Elektrik Fiyatları: Megavatsaat Başına En Yüksek 3 bin 400 Lira

Spot piyasada elektrik fiyatları yarın için belirlendi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 230 lira 91 kuruş olarak tespit edildi.

İşlem hacminde düşüş

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 10,7 azalarak 1 milyar 397 milyon 478 bin 395 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasa verileri

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 17.00-21.00 saatleri arasında 3 bin 400 lira olarak kaydedildi. Gün içinde kaydedilen en düşük fiyat ise 12.00'de 230 lira 91 kuruş oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 215 lira 3 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 237 lira 72 kuruş olarak hesaplandı.

Bugünün spot fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 202 lira 87 kuruş olarak kayıtlara geçti.