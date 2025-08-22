DOLAR
Spot Piyasada Elektrik Fiyatları: Megavatsaat Ücreti 1.900–3.400 TL

Spot piyasada elektriğin megavatsaat fiyatı yarın en yüksek 3.400 TL, en düşük 1.900 TL; işlem hacmi yaklaşık %9,4 azalarak 2 milyar 220 milyon 56 bin 760 TL oldu.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 14:16
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 14:16
Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Yarın İçin Belirlendi

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot piyasada bir megavatsaat elektriğin yarın için en yüksek fiyatı 3.400 lira, en düşük fiyatı ise 1.900 lira olarak tespit edildi.

İşlem Hacmi ve Piyasa Rakamları

Spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün, düne göre yaklaşık %9,4 azalarak 2 milyar 220 milyon 56 bin 760 lira seviyesinde gerçekleşti.

Gün Öncesi Piyasa Detayları

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek olarak 00.00-03.00, 07.00 ve 19.00-22.00 saatlerinde 3.400 lira; en düşük olarak ise 14.00'te 1.900 lira olarak belirlendi.

Ayrıca gün öncesi piyasanın aritmetik ortalama fiyatı 3.113 lira 66 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3.106 lira 37 kuruş olarak kaydedildi.

Bugünün Spot Fiyatları

Spot piyasada bugün bir megavatsaat elektriğin en yüksek fiyatı 3.400 lira, en düşük fiyatı ise 2.010 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.

