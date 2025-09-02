DOLAR
41,16 -0,05%
EURO
47,96 0,59%
ALTIN
4.617,46 -0,44%
BITCOIN
4.506.746,21 -0,69%

Spot Piyasada Elektrik Fiyatları: Megavatsaatte Zirve 3 bin 378 lira

Spot piyasada megavatsaat elektrik yarın için en yüksek 3 bin 378 lira, en düşük 1899 lira 99 kuruş; işlem hacmi 2 milyar 106 milyon 402 bin 71 lira.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 14:18
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 14:18
Spot Piyasada Elektrik Fiyatları: Megavatsaatte Zirve 3 bin 378 lira

Spot Piyasada Elektrik Fiyatları: Megavatsaatte Zirve 3 bin 378 lira

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verileri

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin yarın için en yüksek fiyatı 3 bin 378 lira, en düşük fiyatı ise 1899 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3,9 azalarak 2 milyar 106 milyon 402 bin 71 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00'de 3 bin 378 lira, en düşük saat 12.00'de 1899 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 991 lira 7 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 995 lira 7 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin bugün için en yüksek fiyatı 3 bin 399 lira, en düşük fiyatı ise 1811 lira 98 kuruş olarak kayıtlara geçti.

İLGİLİ HABERLER

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
BIST 100 İlk Yarıda Geriledi: 11.274,64'e İndi
2
Mustafa Gültepe: Enflasyonla Mücadelede Üretim, Faiz İndirimi ve Hazır Giyim Önceliği
3
Muslim Tech Fest 2023 Londra'da Kapılarını Açtı
4
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde Dijital Tarım Dönüşümü Başladı
5
Edirne'de Tarım ve Hayvancılık Fuarı Açıldı
6
Trump'ın Ek Gümrük Tarifeleri Avrupalı Otomobil Üreticilerini Vurdu: Hisse Senetlerinde Büyük Düşüş
7
ÇAYKUR Üçüncü Sürgün Çay Alımlarına Başladı

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter