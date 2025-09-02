Spot Piyasada Elektrik Fiyatları: Megavatsaatte Zirve 3 bin 378 lira

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verileri

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin yarın için en yüksek fiyatı 3 bin 378 lira, en düşük fiyatı ise 1899 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3,9 azalarak 2 milyar 106 milyon 402 bin 71 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00'de 3 bin 378 lira, en düşük saat 12.00'de 1899 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 991 lira 7 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 995 lira 7 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin bugün için en yüksek fiyatı 3 bin 399 lira, en düşük fiyatı ise 1811 lira 98 kuruş olarak kayıtlara geçti.