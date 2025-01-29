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Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Yükseliyor: En Yüksek 3 Bin Lira

Yarın için spot piyasa elektrik fiyatları 3 bin lira ile 1799 lira 98 kuruş arasında belirlendi. Piyasa işlem hacmi yüzde 7,6 arttı.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 14:18
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 14:18
Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Yükseliyor: En Yüksek 3 Bin Lira

Spot Piyasa Elektrik Fiyatları Belirlendi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1799 lira 98 kuruş olarak tespit edildi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, bugünkü işlem hacmi dünkü verilere göre yüzde 7,6 artışla 1 milyar 832 milyon 337 bin 390 lira oldu.

Fiyat Dağılımı

Gün öncesi piyasada, yarın için bir megavatsaat elektriğin fiyatı 08.00, 09.00 ve 17.00-22.00 saatlerinde 3 bin lira olarak belirlenirken, en düşük fiyat 12.00'de 1799 lira 98 kuruş olarak kaydedildi.

Daha Fazla Bilgi

Ayrıca gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 656 lira 5 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 662 lira 39 kuruş olarak kaydedildi. Bugün ise spot piyasada bir megavatsaat elektrik en yüksek 3 bin lira, en düşük 1425 lira seviyelerinden işlem gördü.

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