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Spot Piyasalarda Elektrik Fiyatları Artıyor

Yarının spot elektrik fiyatları en yüksek 3 bin, en düşük 2 bin lira olarak belirlendi.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 14:43
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 14:43
Spot Piyasalarda Elektrik Fiyatları Artıyor

Spot Elektrik Fiyatları Üzerine Son Veriler

Spot piyasada elektrik fiyatları, yarın için bir megavatsaat elektriğin fiyatını en yüksek 3 bin lira, en düşük ise 2 bin lira olarak belirledi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ’nin (EPİAŞ) verilerine göre, bu durum piyasalardaki dalgalanmaları etkiliyor.

Piyasa Hacmi ve Fiyat Değişiklikleri

Bugün itibarıyla spot elektrik piyasasında işlem hacmi, önceki güne göre yaklaşık %1,9 oranında bir artış göstererek 1 milyar 923 milyon 712 bin 411 lira seviyesine ulaştı. Önümüzdeki günün elektriği için belirlenen fiyatlar ise, özellikle saat aralıklarıyla dikkat çekiyor.

Öne Çıkan Fiyat Saat Dilimleri

Gün öncesi piyasada, yarın için en yüksek elektrik fiyatı 18.00 ila 22.00 saatleri arasında 3 bin lira olurken, en düşük fiyat 12.00’de 2 bin lira olarak tespit edildi.

Aritmetik ve Ağırlıklı Ortalama Fiyatlar

Yarına dair yapılan hesaplamalarda, bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 718 lira 8 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 728 lira 82 kuruş olarak belirlendi. Bugünkü piyasa verileri, fiyatların dalgalı bir seyir izlediğini gösteriyor ve yatırımcıları dikkatli olmaya çağırıyor.

Günün Son Veri Analizi

Bugün spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, en yüksek 3 bin lira, en düşük 1,749 lira 99 kuruş olarak kaydedildi.

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