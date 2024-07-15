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SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklisinin borçları siliniyor! Tam 1 yıl da para ödemeyecekler

Emeklilerin yüzünü güldürecek haber sonunda geldi! Tüm borçlarınız silinecek! Ayrıntılar haberimizde...

Yayın Tarihi: 15.07.2024 10:12
Güncelleme Tarihi: 15.07.2024 10:12
SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklisinin borçları siliniyor! Tam 1 yıl da para ödemeyecekler

Türkiye’de emekliler için büyük bir gelişme yaşandı. Torba Yasa’ya eklenen yeni bir madde sayesinde, uzun süredir biriktirilmiş sağlık borçlarının silinmesi gündeme geldi. Bu düzenleme, milyonlarca emekli ve SSK’lı için büyük bir umut kaynağı oldu.

Yeni düzenleme, özellikle sağlık borçları nedeniyle zor durumda kalan emeklilere ve GSS (Genel Sağlık Sigortası) prim borcu olan vatandaşlara önemli bir destek sunuyor. Borçlu olanlar, sağlık borçlarını silme ve 1 yıl boyunca ücretsiz tedavi olma hakkına sahip olacaklar. Bu sayede, sağlık hizmetlerinden yeterince faydalanamayan birçok vatandaş için rahatlama sağlanması hedefleniyor.

Bu mini af düzenlemesi, özellikle 1 Ocak 2014 tarihinden önce GSS prim borcu bulunan vatandaşları kapsıyor. Sağlık borçları nedeniyle hizmet alamayan bireyler için bu düzenleme, büyük bir fırsat sunuyor. Ancak, GSS prim borçları zamanında ödenmezse, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun haciz işlemi başlatma yetkisi bulunuyor. Bu durum, borçların icra yoluyla tahsil edilmesine ve vatandaşların zor durumda kalmasına yol açabilir.

emekli borçları

Torba Yasa’ya eklenen bu düzenlemeler, emekliler ve GSS prim borcu olan vatandaşlar için önemli bir destek sağlamayı amaçlıyor. Ancak düzenlemenin Meclis’ten nasıl bir sonuçla çıkacağı, ilgili vatandaşlar açısından büyük önem taşıyor. Emekliler, sağlık hizmetlerine daha erişilebilir hale gelirken, bu gelişmenin hayatlarında yaratacağı olumlu etkileri merakla bekliyor.

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