SSK, Bağkur, memur emeklisi bayram edecek! Şubeye gidip bir imza atmak yeter: 12.500 TL'ye kadar nakit sizi bekliyor

Emeklilere müjde geldi! Bu ay 12.500 TL ek ödeme almak için tek imza sizi kurtaracak! İşte ayrıntılar...

SSK, Bağkur, memur emeklisi bayram edecek! Şubeye gidip bir imza atmak yeter: 12.500 TL'ye kadar nakit sizi bekliyor
Yayın Tarihi:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, SSK, Bağ-Kur ve 4C statüsündeki emeklilere yönelik önemli bir müjde verdi. Buna göre, söz konusu statülerde emekli olan vatandaşlara 12.500 TL ek ödeme yapılacağı açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada bu ek ödemenin yaklaşık 15 milyon emekliyi kapsayacağını belirtti. Ek ödemenin maddi durumları zorlayan emeklilere büyük bir destek sağlayacağı ifade edildi.

sgk ek ödeme

Ek ödemeden yararlanmak için belirlenen başvuru şartları ve detaylar netleşti. Buna göre, ödemeden faydalanmak isteyen emeklilerin Kasım ayı sonuna kadar başvuru yapmaları gerekiyor. Ayrıca başvuruda bulunacak emeklilerin SSK, Bağ-Kur veya 4C kapsamında emekli olmaları ve IBAN bilgilerini doğru şekilde beyan etmeleri şart koşuldu.

Ek ödeme müjdesinin ardından bankalar da emekli vatandaşlara yönelik kampanyaları hızlandırdı. ING Bank öncülüğünde sunulan kampanyalardan biri, emekli maaşı 7.500 TL ve üzerinde olanlara 8.500 TL, ek koşulları sağlayanlara ise 1.000 TL'ye varan toplamda 4.000 TL ek ödeme yapılacağını içeriyor. Kampanyadan yararlanmak isteyen emeklilerin en geç 30 Kasım'a kadar başvuruda bulunmaları gerekiyor.

Öne Çıkanlar
Haftalarca dursa bile bayatlamayan kıyır kıyır tırtıl kurabiyesi tarifi bulundu Haftalarca dursa bile bayatlamayan kıyır kıyır tırtıl kurabiyesi tarifi bulundu
Bunu yapan komşuların vay haline! Bir anda mahkemelik olabilirsiniz: Cezası çok büyük Bunu yapan komşuların vay haline! Bir anda mahkemelik olabilirsiniz: Cezası çok büyük
Kadınlara yardım kapısı açıldı! Başvuranlar tek seferlik 5.200 TL sosyal yardım alacak: Geç kalan bin pişman Kadınlara yardım kapısı açıldı! Başvuranlar tek seferlik 5.200 TL sosyal yardım alacak: Geç kalan bin pişman
Çok Okunanlar
Ünlü gazeteci vatandaşın yeni maaşını açıkladı! Asgari ücretli çalışanın yeni maaşını 'kesin' diyerek duyurdu Ünlü gazeteci vatandaşın yeni maaşını açıkladı! Asgari ücretli çalışanın yeni maaşını 'kesin' diyerek duyurdu Galatasaray'ın yıldızına tehdit yağıyor: Milli maç sonrası... Galatasaray'ın yıldızına tehdit yağıyor: Milli maç sonrası... Gram altını olmayanlar üzülecek: 2700 TL için tarih verildi Gram altını olmayanlar üzülecek: 2700 TL için tarih verildi Akaryakıt fiyatları değişti! Ankara, İstanbul, İzmir güncel akaryakıt fiyatları Akaryakıt fiyatları değişti! Ankara, İstanbul, İzmir güncel akaryakıt fiyatları Doları olan olmayan herkes döviz bürosuna koşacak! Öyle bir tahmin geldi ki... Dolarda işler değişiyor Doları olan olmayan herkes döviz bürosuna koşacak! Öyle bir tahmin geldi ki... Dolarda işler değişiyor