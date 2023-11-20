SSK, Bağkur, memur emeklisi bayram edecek! Şubeye gidip bir imza atmak yeter: 12.500 TL'ye kadar nakit sizi bekliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, SSK, Bağ-Kur ve 4C statüsündeki emeklilere yönelik önemli bir müjde verdi. Buna göre, söz konusu statülerde emekli olan vatandaşlara 12.500 TL ek ödeme yapılacağı açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada bu ek ödemenin yaklaşık 15 milyon emekliyi kapsayacağını belirtti. Ek ödemenin maddi durumları zorlayan emeklilere büyük bir destek sağlayacağı ifade edildi.





Ek ödemeden yararlanmak için belirlenen başvuru şartları ve detaylar netleşti. Buna göre, ödemeden faydalanmak isteyen emeklilerin Kasım ayı sonuna kadar başvuru yapmaları gerekiyor. Ayrıca başvuruda bulunacak emeklilerin SSK, Bağ-Kur veya 4C kapsamında emekli olmaları ve IBAN bilgilerini doğru şekilde beyan etmeleri şart koşuldu.

Ek ödeme müjdesinin ardından bankalar da emekli vatandaşlara yönelik kampanyaları hızlandırdı. ING Bank öncülüğünde sunulan kampanyalardan biri, emekli maaşı 7.500 TL ve üzerinde olanlara 8.500 TL, ek koşulları sağlayanlara ise 1.000 TL'ye varan toplamda 4.000 TL ek ödeme yapılacağını içeriyor. Kampanyadan yararlanmak isteyen emeklilerin en geç 30 Kasım'a kadar başvuruda bulunmaları gerekiyor.