SSK ve Bağkur Emekli maaşları ve ek zam detayları şekillendi

Emeklilerin Maaş Zammı Ne Kadar?

SSK ve Bağkur emeklileri, 6 aylık enflasyon oranının %37.57 olarak açıklanmasıyla birlikte, maaşlarına yüzde 37.57 oranında zam geldiğini öğrendi. Bu zam, SSK ve Bağkur emeklilerinin yılın ikinci yarısında toplamda yüzde 49.25 oranında zam almalarını sağlayacak. Memur ve memur emeklileri de yüzde 49.25 oranında zam alacaklar. Ancak memur emeklisi ile SSK ve Bağkur emeklisi arasında %5.40 oranında bir fark oluşacak. Bu farkın sebebi, Temmuz ayı enflasyon beklentisinin %24 olarak belirlenmesidir. Bu fark, Temmuz ayında kapanacak ve memur emeklisi ile SSK ve Bağkur emeklisi arasında eşitlik sağlanacak.

En düşük emekli maaşı 10 Bin TL Olacak mı?

En düşük emekli maaşının 10 bin TL olması için bir çalışma yapıldığı iddiaları gündemde. Bu iddialara göre, kök maaşı 7500 TL’nin altında olan emeklilerin maaşlarında bir iyileştirme yapılması hedefleniyor. Bu iyileştirmeyle birlikte, en düşük emekli maaşının 10 bin veya 10 bin 250 TL civarına çıkması bekleniyor. Bu sayede, en düşük emekli maaşı alan emekli sayısının 4 milyon 900 binden 5 milyon 200 bine yükselmesi öngörülüyor.

En düşük emekli maaşına %50 zam mümkün mü?

En düşük emekli maaşına %50 zam yapılması durumunda, bu maaşın 11 bin 250 TL seviyesine ulaşacağı ifade ediliyor. Bu zam, emeklilerin %55’inin en düşük emekli maaşı grubuna girmesine neden olacak. Fakat bu zamın bütçeye ve enflasyona etkisi de göz önünde bulundurulması gerekiyor. Bu yüzden, bu zamın yapılıp yapılmayacağı henüz kesin değil.

Emekliler ek zam bekliyor

Emeklilerin ek zam alacağı tarihi ise merak ediyor. Meclis’in ocak ayının 16’sında açılmasıyla birlikte, emekli maaşları ile ilgili bir karar çıkması umut ediliyor. Lakin emeklilerin ocak ayının 17’sinde maaşlarını almaya başlayacakları için, ek zamın ocak ayına yetişmesi zor görünüyor. Bu sebeple, ek zamın şubat ayında gerçekleşmesi ve ocak maaşlarına fark olarak yansıtılması ihtimali üzerinde duruluyor.