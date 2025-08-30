DOLAR
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: 30 Ağustos'un Ruhu Orman ve Milli Parklarımızda

Bakan İbrahim Yumaklı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümünde orman ve milli parkların zafer ruhunu taşıdığını belirterek vatandaşları ziyaretlere davet etti.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 12:20
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 12:20
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: 30 Ağustos'un Ruhu Orman ve Milli Parklarımızda

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan 30 Ağustos Mesajı

Zaferin ruhu doğada ve milli parklarımızda yaşatılıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü vesilesiyle NSosyal'deki hesabından bir paylaşım yaptı.

Yumaklı, paylaşımında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve kahraman ecdadı rahmet ve minnetle andığını belirterek, milletin mirasını koruma kararlılığını vurguladı.

"Bu aziz mirası yaşatmaya ve yarınlara taşımaya devam ediyoruz. Bugün özgürce nefes aldığımız ormanlarımızda, yürüdüğümüz yollarda, koruduğumuz milli parklarımızda 30 Ağustos'un ruhu var. Zafer Bayramı'mızı kutlarken, bu anlamlı günde bütün vatandaşlarımızı tarihi milli parklarımızı ziyaret etmeye bekliyoruz."

Bakan Yumaklı'nın mesajı, doğa koruma ve milli mirasa sahip çıkma temasını öne çıkarırken, vatandaşlara milli parkları ziyaret ederek bu duyguyu paylaşma çağrısı içeriyor.

