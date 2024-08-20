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Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi Haziranda Artış Gösterdi

Haziran ayında tarımsal girdi fiyat endeksi yüzde 0,93 artarken, yıllık artış oranı yüzde 47,56 olarak belirlendi.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 10:16
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 10:16
Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi Haziranda Artış Gösterdi

Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE) Raporu

Tarımsal girdi fiyat endeksi, 2023 yılı Haziran ayında ciddi bir artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, endeks aylık bazda %0,93, yıllık bazda ise %47,56 oranında yükseldi.

Haziran Ayı Verileri

Verilere göre, Tarım-GFE endeksi, bir önceki aya kıyasla %0,93, geçen yılın Aralık ayına göre %16,66 ve geçen yılın aynı ayına göre %47,56 artış kaydetti. Ayrıca, 12 aylık ortalamalara göre (%42,99) de ciddi bir yükseliş söz konusu.

Ana Gruplar Üzerindeki Değişimler

Endeksin ana gruplarında, tarımda kullanılan mal ve hizmetler %0,61, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler ise %2,84 oranında artış gösterdi. Geçen yılın aynı ayına göre ise tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi %44,6, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi %67,47 yükseldi.

Alt Gruplardaki Değişim

Yıllık Tarım-GFE'ye göre üç alt grup daha düşük, sekiz alt grup daha yüksek değişim sergiledi. En düşük yıllık artış, %23,54 ile tarımsal ilaçlar ve %27,53 ile gübre ve toprak geliştiricilerde görüldü. Buna karşın yıllık artışların en yükseği, %114,01 ile veteriner harcamaları ve %90,69 ile diğer mal ve hizmetler oldu.

Aylık Değişimler

Aylık Tarım-GFE verilerine göre ise alt gruplarda altı grup daha düşük, beş grup daha yüksek değişim sergiledi. Aylık en fazla düşüş, %0,13 ile veteriner harcamaları ve %0,17 ile hayvan yeminde oldu. Aylık en yüksek artış %3,67 ile diğer mal ve hizmetler ve %3,24 ile malzemelerde ölçüldü.

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