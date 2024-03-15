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TC kimlik numarası 8,2,6,4,0 ile bitenlere piyango vurdu! Ziraat Bankası'ndan nakit derdini bitiren ödeme

Ziraat Bankası müşterilerine müjde! Bu tutarlarda ödeme yapılacak! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 15.03.2024 20:10
Güncelleme Tarihi: 15.03.2024 20:10
TC kimlik numarası 8,2,6,4,0 ile bitenlere piyango vurdu! Ziraat Bankası'ndan nakit derdini bitiren ödeme

Kimlik kartı son hanesine göre başvuru yapan kişilere 100 bin TL'ye varan ödeme yapılacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI KREDİ ÖDEMESİ

Ziraat Bankası tarafından yapılan son duyuruya göre müşterilerine özel 100 bin TL'ye varan kredi ödemesi yapılacak. Nakit sıkıntısı çeken ve acil nakit arayan müşterilere özel başlatılan kredi kampanyası kapsamında özel faiz oranları ve esnek geri ödeme planları uygulanacak. 

ziraat bankası 100 bin tl kredi kampanyası

100 bin TL kredi ödemelerinden faydalanabilmek için kredi notunun kredi çekmeye uygun olması, gelir belgelerinin doğru ve eksiksiz şekilde bildirilmesi ve banka tarafından bildirilen diğer şartların taşınması gerekiyor. 100 bin TL kredi ödemesinden faydalanabilmek için başvurular bankanın şubelerinden ya da dijital kanalları aracılığıyla yapılabilir. 

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