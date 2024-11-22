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TCMB, 600 Milyar Liralık TL Depo Alım İhalesi Düzenledi

TCMB, 20 ve 600 milyar liralık TL depo alım ihaleleriyle piyasayı yönetmeyi sürdürüyor. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 15:18
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 15:18
TCMB, 600 Milyar Liralık TL Depo Alım İhalesi Düzenledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Son İhaleleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasa likiditesini artırmak amacıyla 20 milyar liralık ve 600 milyar liralık TL depo alım ihalesi gerçekleştirdi.

29 Kasım Vadeli TL Depo İhalesi

TCMB'nin 29 Kasım vadeli 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde, hem teklif hem de gerçekleşme tutarı 7 milyar 200 milyon lira olarak belirlendi. Bu ihalede minimum faiz oranı yüzde 50, maksimum faiz oranı ve ortalama faiz oranı da yüzde 50 olarak ilan edildi.

25 Kasım Vadeli TL Depo İhalesi

Bankanın 25 Kasım vadeli 600 milyar liralık TL depo alım ihalesinde ise teklif ve gerçekleşme tutarı 536 milyar 7 milyon lira olarak kaydedildi. Bu ihalede minimum faiz oranı yüzde 49,98, maksimum ve ortalama faiz oranı ise yüzde 50 olarak gerçekleşti.

TCMB'nin bu hamleleri, piyasalardaki dalgalanmaları dengelemek ve ekonomik istikrarı sağlamak açısından büyük önem taşıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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