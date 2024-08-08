TCMB Başkanı Fatih Karahan Enflasyonla İlgili Önemli Açıklamalarda Bulundu

TCMB Başkanı Karahan'dan Enflasyon Açıklamaları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, enflasyonun kalıcı olarak tek haneye düşmesinin önemine dikkat çekti. Başkan Karahan, "Büyümenin getireceği refah artışı, toplumun her kesimine daha sağlıklı şekilde yansımasına sebep olacak" diye belirtti.

Toplumsal Refah ve Fiyat İstikrarı

Karahan, düzenlenen bilgilendirme toplantısında, asıl görevlerinin fiyat istikrarını sağlamak olduğunu ifade etti. Kalıcı enflasyon düşüşünün, özellikle düşük gelir gruplunu olumlu etkileyeceğini vurguladı: "Düşük gelir grupları, yüksek enflasyondan daha fazla olumsuz etkileniyor. Bu nedenle fiyat istikrarını sağlamak öncelikli hedefimiz olmalıdır" dedi.

Aylık Enflasyona Dikkat

İki koşulu göz önünde bulundurarak olası faiz indirimlerini değerlendirdiklerini belirten Karahan, "Yıllık enflasyon yerine, aylık enflasyona odaklanıyoruz. Aylık enflasyonda düşüş gözlemliyoruz ancak bunun kalıcı olup olmadığından emin olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Beklentilerin Önemi

Karahan, piyasa katılımcılarının optimist yaklaşımından bahsederek, hane halkı beklentilerinin azalma eğiliminde olduğunu, ancak reel sektör beklentilerinde henüz gelişme olmadığını ifade etti. Bu durumun, dezenflasyona katkıda bulunmalarını sağlayacağını belirtti: "Politika adımlarını yalnızca bu yıl sonu hedeflerine göre değil, 2025 ve sonrası projeksiyonları da gözeterek belirleyeceğiz" dedi.

Enflasyon Ölçümü Üzerine Tartışmalar

TÜİK'in enflasyon ölçüm metodolojisi hakkında bilgi veren Karahan, uluslararası normlara uygun şekilde veri sağlandığını vurguladı: "TÜİK'in inandırıcılığı kritik. Geçmişte yaşanan kur gelişmelerinin etkileri de değerlendirilirken, enflasyon verileriyle ilgili iç denetim ve bağımsız denetimlerle süreci takip ettiğimizi belirtmeliyim" şeklinde konuştu.

Karahan, programlarının, yalnızca 2023 yılındaki hedeflerle sınırlı kalmadığını, enflasyon hedeflerinin orta vadede %5 olduğunu ve bunun değiştirilmeyeceğini vurguladı.