TCMB'den Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları Açıklaması

TCMB Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin güncel bilgileri paylaştı. Bu kur tablosu, yatırımcılar ve ekonomi takipçileri için önemli bir kaynak oluşturuyor.
Döviz Kodu ve Döviz Cinsi ile birlikte TL karşılığı aşağıdaki gibidir:
- ARS: Arjantin Pesosu - 0.03401 TL
- ALL: Arnavutluk Leki - 0.37117 TL
- BHD: Bahreyn Dinarı - 94.8424 TL
- BDT: Bangladeş Takası - 0.29318 TL
- BAM: Bosna-Hersek Markı - 18.9491 TL
- BWP: Botsvana Pulası - 2.5796 TL
- BRL: Brezilya Realı - 6.1046 TL
- DZD: Cezayir Dinarı - 0.26422 TL
- CZK: Çek Korunası - 1.4789 TL
- IDR: Endonezya Rupisi - 0.00220 TL
- MAD: Fas Dirhemi - 3.5642 TL
- PHP: Filipin Pesosu - 0.61289 TL
- ZAR: Güney Afrika Randı - 1.9308 TL
- GEL: Gürcistan Lari - 12.4446 TL
- INR: Hindistan Rupisi - 0.41271 TL
- HKD: Hong Kong Doları - 4.5890 TL
- IQD: Irak Dinarı - 0.02729 TL
- ISK: İzlanda Kronu - 0.25467 TL
- KZT: Kazakistan Tengesi - 0.06892 TL
- KES: Kenya Şilini - 0.27662 TL
- COP: Kolombiya Pesosu - 0.00858 TL
- LYD: Libya Dinarı - 7.2876 TL
- HUF: Macar Forinti - 0.09126 TL
- MKD: Makedonya Dinarı - 0.60368 TL
- MYR: Malezya Ringgiti - 8.1387 TL
- MXN: Meksika Pesosu - 1.7461 TL
- EGP: Mısır Lirası - 0.71172 TL
- MDL: Moldova Leyi - 1.9212 TL
- NAD: Namibya Doları - 1.9310 TL
- NGN: Nijerya Nairası - 0.02358 TL
- UZS: Özbekistan Somu - 0.00276 TL
- PEN: Peru Yeni Solu - 9.6214 TL
- PLN: Polonya Zlotisi - 8.8371 TL
- RSD: Sırp Dinarı - 0.31720 TL
- SGD: Singapur Doları - 26.4555 TL
- SDG: Sudan Poundu - 0.05954 TL
- SYR: Suriye Lirası - 0.00275 TL
- SZL: Svaziland Lilangeni - 1.9310 TL
- THB: Tayland Bahtı - 1.0598 TL
- TND: Tunus Dinarı - 11.1911 TL
- TMT: Türkmenistan Manatı - 10.2161 TL
- UAH: Ukrayna Hryvnası - 0.85563 TL
- OMR: Umman Riyali - 92.8655 TL
- JOD: Ürdün Dinarı - 50.3921 TL
- VND: Vietnam Dongu - 0.00143 TL
- ILS: Yeni İsrail Şekeli - 9.9761 TL
- TWD: Yeni Tayvan Doları - 1.0893 TL
- NZD: Yeni Zelanda Doları - 20.1934 TL
Bu veriler, ekonomik analizler için kritik bir öneme sahiptir. TCMB, döviz kurları ile ilgili gelişmeleri yakın takipte bulunarak piyasalara yön veriyor.