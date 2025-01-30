TCMB'den Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları Açıklaması

TCMB Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin güncel bilgileri paylaştı. Bu kur tablosu, yatırımcılar ve ekonomi takipçileri için önemli bir kaynak oluşturuyor.

Döviz Kodu ve Döviz Cinsi ile birlikte TL karşılığı aşağıdaki gibidir:

ARS: Arjantin Pesosu - 0.03401 TL

Arjantin Pesosu - 0.03401 TL ALL: Arnavutluk Leki - 0.37117 TL

Arnavutluk Leki - 0.37117 TL BHD: Bahreyn Dinarı - 94.8424 TL

Bahreyn Dinarı - 94.8424 TL BDT: Bangladeş Takası - 0.29318 TL

Bangladeş Takası - 0.29318 TL BAM: Bosna-Hersek Markı - 18.9491 TL

Bosna-Hersek Markı - 18.9491 TL BWP: Botsvana Pulası - 2.5796 TL

Botsvana Pulası - 2.5796 TL BRL: Brezilya Realı - 6.1046 TL

Brezilya Realı - 6.1046 TL DZD: Cezayir Dinarı - 0.26422 TL

Cezayir Dinarı - 0.26422 TL CZK: Çek Korunası - 1.4789 TL

Çek Korunası - 1.4789 TL IDR: Endonezya Rupisi - 0.00220 TL

Endonezya Rupisi - 0.00220 TL MAD: Fas Dirhemi - 3.5642 TL

Fas Dirhemi - 3.5642 TL PHP: Filipin Pesosu - 0.61289 TL

Filipin Pesosu - 0.61289 TL ZAR: Güney Afrika Randı - 1.9308 TL

Güney Afrika Randı - 1.9308 TL GEL: Gürcistan Lari - 12.4446 TL

Gürcistan Lari - 12.4446 TL INR: Hindistan Rupisi - 0.41271 TL

Hindistan Rupisi - 0.41271 TL HKD: Hong Kong Doları - 4.5890 TL

Hong Kong Doları - 4.5890 TL IQD: Irak Dinarı - 0.02729 TL

Irak Dinarı - 0.02729 TL ISK: İzlanda Kronu - 0.25467 TL

İzlanda Kronu - 0.25467 TL KZT: Kazakistan Tengesi - 0.06892 TL

Kazakistan Tengesi - 0.06892 TL KES: Kenya Şilini - 0.27662 TL

Kenya Şilini - 0.27662 TL COP: Kolombiya Pesosu - 0.00858 TL

Kolombiya Pesosu - 0.00858 TL LYD: Libya Dinarı - 7.2876 TL

Libya Dinarı - 7.2876 TL HUF: Macar Forinti - 0.09126 TL

Macar Forinti - 0.09126 TL MKD: Makedonya Dinarı - 0.60368 TL

Makedonya Dinarı - 0.60368 TL MYR: Malezya Ringgiti - 8.1387 TL

Malezya Ringgiti - 8.1387 TL MXN: Meksika Pesosu - 1.7461 TL

Meksika Pesosu - 1.7461 TL EGP: Mısır Lirası - 0.71172 TL

Mısır Lirası - 0.71172 TL MDL: Moldova Leyi - 1.9212 TL

Moldova Leyi - 1.9212 TL NAD: Namibya Doları - 1.9310 TL

Namibya Doları - 1.9310 TL NGN: Nijerya Nairası - 0.02358 TL

Nijerya Nairası - 0.02358 TL UZS: Özbekistan Somu - 0.00276 TL

Özbekistan Somu - 0.00276 TL PEN: Peru Yeni Solu - 9.6214 TL

Peru Yeni Solu - 9.6214 TL PLN: Polonya Zlotisi - 8.8371 TL

Polonya Zlotisi - 8.8371 TL RSD: Sırp Dinarı - 0.31720 TL

Sırp Dinarı - 0.31720 TL SGD: Singapur Doları - 26.4555 TL

Singapur Doları - 26.4555 TL SDG: Sudan Poundu - 0.05954 TL

Sudan Poundu - 0.05954 TL SYR: Suriye Lirası - 0.00275 TL

Suriye Lirası - 0.00275 TL SZL: Svaziland Lilangeni - 1.9310 TL

Svaziland Lilangeni - 1.9310 TL THB: Tayland Bahtı - 1.0598 TL

Tayland Bahtı - 1.0598 TL TND: Tunus Dinarı - 11.1911 TL

Tunus Dinarı - 11.1911 TL TMT: Türkmenistan Manatı - 10.2161 TL

Türkmenistan Manatı - 10.2161 TL UAH: Ukrayna Hryvnası - 0.85563 TL

Ukrayna Hryvnası - 0.85563 TL OMR: Umman Riyali - 92.8655 TL

Umman Riyali - 92.8655 TL JOD: Ürdün Dinarı - 50.3921 TL

Ürdün Dinarı - 50.3921 TL VND: Vietnam Dongu - 0.00143 TL

Vietnam Dongu - 0.00143 TL ILS: Yeni İsrail Şekeli - 9.9761 TL

Yeni İsrail Şekeli - 9.9761 TL TWD: Yeni Tayvan Doları - 1.0893 TL

Yeni Tayvan Doları - 1.0893 TL NZD: Yeni Zelanda Doları - 20.1934 TL

Bu veriler, ekonomik analizler için kritik bir öneme sahiptir. TCMB, döviz kurları ile ilgili gelişmeleri yakın takipte bulunarak piyasalara yön veriyor.