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TCMB'den Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları Listesi

TCMB, alım satıma konu olmayan dövizler hakkında güncel kur tablosunu yayımladı. İşte detaylar.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 15:47
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 15:47
TCMB'den Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları Listesi

TCMB Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizler hakkında bilgi amaçlı güncel kur tablosunu açıkladı. Aşağıda yer alan veriler, farklı döviz cinslerinin Türk Lirası (TL) karşılıklarını içermektedir:

Döviz Kurları

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.03436
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.36606
BHDBAHREYN DİNARI91.5175
BDTBANGLADEŞ TAKASI0.28866
BAMBOSNA HERSEK MARKI18.3232
BWPBOTSVANA PULASI2.5251
BRLBREZİLYA REALİ5.9337
DZDCEZAYİR DİNARI0.25740
CZKÇEK KORUNASI1.4171
IDRDONESYA RUPİSİ0.00217
MADFAS DİRHEMİ3.4281
PHPFİLİPİN PESOSU0.58503
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI1.9123
GELGÜRCİSTAN LARİSİ12.5941
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.40849
HKDHONG KONG DOLARI4.4312
IQDIRAK DİNARI0.02633
ISKİZLANDA KRONU0.24694
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.06910
KESKENYA ŞİLİNİ0.26637
COPKOLOMBİYA PESOSU0.00786
LYDLİBYA DİNARI7.0637
HUFMACAR FORİNTİ0.08746
MKDMAKEDONYA DİNARI0.59047
MYRMALEZYA RİNGGİTİ7.7214
MXNMEKSİKA PESOSU1.6872
EGPMISIR LİRASI0.69449
MDLMOLDOVA LEYİ1.8912
NADNAMİBYA DOLARI1.9123
NGNNİJERYA NAİRASI0.02037
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00269
PENPERU YENİ SOLU9.0968
PLNPOLONYA ZLOTİSİ8.2842
RSDSIRP DİNARI0.30713
SGDSİNGAPUR DOLARI25.5985
SDGSUDAN POUNDU0.05744
SYRSURİYE LİRASI0.00265
SZLSVAZİLAND LİLANGENİSİ1.9123
THBTAYLAND BAHTI0.99928
TNDTUNUS DİNARI10.8578
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI9.8566
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.83380
OMRUMMAN RİYALİ89.6015
JODÜRDÜN DİNARI48.6533
VNDVİETNAM DONGU0.00136
ILSİSRAİL ŞEKELİ9.2828
TWDYENİ TAYVAN DOLARI1.0586
NZDYENİ ZELANDA DOLARI20.1435

Bu verilerin, ekonomik veriler ve piyasa koşullarını değerlendiren uzmanlar için önemli bilgiler sunduğu belirtiliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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