TCMB'den Bilgi Amaçlı Döviz Kuru Tablosu

TCMB Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin detaylı bir bilgi tablosu yayınladı. İşte TCMB'nin sunduğu güncel döviz kurları:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|Arjantin Pesosu
|0.03534 TL
|ALL
|Arnavutluk Lek'i
|0.38219 TL
|BHD
|Bahrayn Dinarı
|90.2336 TL
|BDT
|Bangladeş Takası
|0.28458 TL
|BAM
|Bosna-Hersek Markı
|19.3536 TL
|BWP
|Botsvana Pulası
|2.5846 TL
|BRL
|Brezilya Reali
|6.2263 TL
|DZD
|Cezayir Dinarı
|0.25728 TL
|CZK
|Çek Korunası
|1.5132 TL
|IDR
|Endonezya Rupisi
|0.00223 TL
|MAD
|Fas Dirhemi
|3.5025 TL
|PHP
|Filipin Pesosu
|0.61241 TL
|ZAR
|Güney Afrika Randı
|1.9526 TL
|GEL
|Gürcistan Laris'i
|12.4797 TL
|INR
|Hindistan Rupisi
|0.40651 TL
|HKD
|Hong Kong Doları
|4.3635 TL
|IQD
|Irak Dinarı
|0.02596 TL
|ISK
|İzlanda Kronu
|0.24883 TL
|KZT
|Kazakistan Tengesi
|0.07101 TL
|KES
|Kenya Şilini
|0.26362 TL
|COP
|Kolombiya Pesosu
|0.00814 TL
|LYD
|Libya Dinarı
|7.1391 TL
|HUF
|Macar Forinti
|0.09616 TL
|MKD
|Makedonya Dinarı
|0.61591 TL
|MYR
|Malezya Ringgiti
|8.0777 TL
|MXN
|Meksika Pesosu
|1.7720 TL
|EGP
|Mısır Lirası
|0.70104 TL
|MDL
|Moldova Leyi
|1.9488 TL
|NAD
|Namibya Doları
|1.9523 TL
|NGN
|Nijerya Nairası
|0.02075 TL
|UZS
|Özbekistan Somu
|0.00267 TL
|PEN
|Peru Yeni Solu
|9.0582 TL
|PLN
|Polonya Zlotisi
|8.8960 TL
|RSD
|Sırp Dinarı
|0.32417 TL
|SGD
|Singapur Doları
|26.3163 TL
|SDG
|Sudan Poundu
|0.05663 TL
|SYR
|Suriye Lirası
|0.00262 TL
|SZL
|Svaiziland Lilangeni
|1.9538 TL
|THB
|Thai Bahtı
|1.0268 TL
|TND
|Tunus Dinarı
|11.2406 TL
|TMT
|Türkmenistan Manatı
|9.7172 TL
|UAH
|Ukrayna Hryvnası
|0.82156 TL
|OMR
|Umman Riyali
|88.3340 TL
|JOD
|Ürdün Dinarı
|47.9651 TL
|VND
|Vietnam Dongu
|0.00138 TL
|ILS
|Yeni İsrail Şekeli
|9.0581 TL
|TWD
|Yeni Tayvan Doları
|1.0642 TL
|NZD
|Yeni Zelanda Doları
|21.2596 TL