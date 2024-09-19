DOLAR
34,04 0,04%
EURO
37,99 -0,08%
ALTIN
2.822,5 -0,75%
BITCOIN
2.159.290,4 -5,23%

TCMB'den Bilgi Amaçlı Döviz Kuru Tablosu

TCMB, alım satıma konu olmayan döviz kurlarını içeren güncel tabloyu yayımladı.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 15:59
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 15:59
TCMB'den Bilgi Amaçlı Döviz Kuru Tablosu

TCMB Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin detaylı bir bilgi tablosu yayınladı. İşte TCMB'nin sunduğu güncel döviz kurları:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARSArjantin Pesosu0.03534 TL
ALLArnavutluk Lek'i0.38219 TL
BHDBahrayn Dinarı90.2336 TL
BDTBangladeş Takası0.28458 TL
BAMBosna-Hersek Markı19.3536 TL
BWPBotsvana Pulası2.5846 TL
BRLBrezilya Reali6.2263 TL
DZDCezayir Dinarı0.25728 TL
CZKÇek Korunası1.5132 TL
IDREndonezya Rupisi0.00223 TL
MADFas Dirhemi3.5025 TL
PHPFilipin Pesosu0.61241 TL
ZARGüney Afrika Randı1.9526 TL
GELGürcistan Laris'i12.4797 TL
INRHindistan Rupisi0.40651 TL
HKDHong Kong Doları4.3635 TL
IQDIrak Dinarı0.02596 TL
ISKİzlanda Kronu0.24883 TL
KZTKazakistan Tengesi0.07101 TL
KESKenya Şilini0.26362 TL
COPKolombiya Pesosu0.00814 TL
LYDLibya Dinarı7.1391 TL
HUFMacar Forinti0.09616 TL
MKDMakedonya Dinarı0.61591 TL
MYRMalezya Ringgiti8.0777 TL
MXNMeksika Pesosu1.7720 TL
EGPMısır Lirası0.70104 TL
MDLMoldova Leyi1.9488 TL
NADNamibya Doları1.9523 TL
NGNNijerya Nairası0.02075 TL
UZSÖzbekistan Somu0.00267 TL
PENPeru Yeni Solu9.0582 TL
PLNPolonya Zlotisi8.8960 TL
RSDSırp Dinarı0.32417 TL
SGDSingapur Doları26.3163 TL
SDGSudan Poundu0.05663 TL
SYRSuriye Lirası0.00262 TL
SZLSvaiziland Lilangeni1.9538 TL
THBThai Bahtı1.0268 TL
TNDTunus Dinarı11.2406 TL
TMTTürkmenistan Manatı9.7172 TL
UAHUkrayna Hryvnası0.82156 TL
OMRUmman Riyali88.3340 TL
JODÜrdün Dinarı47.9651 TL
VNDVietnam Dongu0.00138 TL
ILSYeni İsrail Şekeli9.0581 TL
TWDYeni Tayvan Doları1.0642 TL
NZDYeni Zelanda Doları21.2596 TL

İLGİLİ HABERLER

Hemen SMS geldi mi diye bakın! Harcadığınızın iki katı hesabınıza yatmış olabilir

KPSS Puanı Olan Yaşadı! MEVKA Yüksek Maaş ile Personel Alımı Başladı: İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

400.000 TL karşılıksız ödeme almak için hemen e-Devlet'e gidin! Başvurular başladı

2023 Model FIAT Doblo İcradan Satışa Çıkarıldı! Sıfırdan Farksız ve Uygun Fiyata Satışta

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
New York Borsası Faiz İndirimiyle Yükselişe Geçti
2
Döviz Kurları Güncel Durum
3
Türkiye'nin Ekonomik Hedefleri: Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in Değerlendirmeleri
4
Bakan Kacır, Getmobil Yenileme Merkezi Açılışında Sürdürülebilir Teknolojiyi Vurguladı
5
Emeklilere 6 bin TL'lik süper zam müjdesi! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklileri yaşadı
6
Altın Fiyatlarında Düşüş: Kilogram 2,8 Milyon Liraya Geriledi

Türkiye Geneli Hastanelere 849 Personel Alımı Başladı! İŞKUR Üzerinden Başvuru Detayları ve Kadro Dağılımı

KPSS Puanı Olan Yaşadı! MEVKA Yüksek Maaş ile Personel Alımı Başladı: İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

20 Eylül 2024 Cuma Günlük Burç Yorumları1 Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

2023 Model FIAT Doblo İcradan Satışa Çıkarıldı! Sıfırdan Farksız ve Uygun Fiyata Satışta

Metrekaresi 100 TL’ye tarla satışı Milli Emlak’ta! Su bile daha pahalıya gelecek

Aile Bakanlığı’ndan İhtiyaç Sahiplerine 4 Bin 180 TL Destek! Şartlar ve Başvuru Detayları

Hemen SMS geldi mi diye bakın! Harcadığınızın iki katı hesabınıza yatmış olabilir

Konut alacaklara müjde! Kamuda faizler düştü de düştü

6 aylık zam açıklandı! Yüzde 420 artış gözleri pörtletti

1.000 TL fatura desteği başladı! 4 faturaya kadar destek sağlanacak

Emekli reformu için tarih verildi! 15 güne kalmadan emekliye müjdeler pat pat gelecek

400.000 TL karşılıksız ödeme almak için hemen e-Devlet'e gidin! Başvurular başladı