TCMB'den Güncel Döviz Kurları: 15.30 Verileri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 15.30'da belirlediği döviz kurları ve efektif alış-satış bilgileri.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 15:46
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 15:46
TCMB'den Güncel Döviz Kurları: 15.30 Verileri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Güncel Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları aşağıdaki gibidir:

Döviz Kurları

BirimDöviz CinsiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
1ABD DOLARI35.419735.483535.394935.5367
1AVUSTRALYA DOLARI21.712121.853721.612321.9849
1DANİMARKA KRONU4.83874.86254.83534.8737
1EURO36.155536.220736.130236.2750
1İNGİLİZ STERLİNİ42.882743.106342.852743.1710
1İSVİÇRE FRANGI38.548238.795838.490438.8539
1İSVEÇ KRONU3.12913.16153.12693.1688
1KANADA DOLARI24.508724.619324.418124.7128
1KUVEYT DİNARI114.0406115.5328112.3300117.2658
1NORVEÇ KRONU3.07503.09573.07283.1028
1SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ9.43549.45249.36479.5233
100JAPON YENİ22.446422.595122.363422.6809
1BULGAR LEVASI18.382318.6229
1RUMEN LEYİ7.22847.3230
100RUS RUBLESİ0.34340.3479
1İRAN RİYALİ0.00790.0080
1ÇİN YUANI4.80384.8667
1PAKİSTAN RUPİSİ0.12640.1280
1KATAR RİYALİ9.66139.7877
1GÜNEY KORE WONU0.02390.0242
1AZERBAYCAN YENİ MANATI20.718320.9894
1BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ9.58929.7147

Çapraz Kurlar

BirimDöviz CinsiÇapraz Kur
1ABD DOLARI1.6275
1AVUSTRALYA DOLARI7.3087
1DANİMARKA KRONU0.9167
1İSVİÇRE FRANGI11.27
1İSVEÇ KRONU157.42
1JAPON YENİ1.4432
1KANADA DOLARI11.49
1NORVEÇ KRONU3.7539
1SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ1.0208
1İNGİLİZ STERLİNİ1.2128
1KUVEYT DİNARI3.2378
1BULGAR LEVASI1.9160
1RUMEN LEYİ102.56
1RUS RUBLESİ442081
1İRAN RİYALİ7.3319
1ÇİN YUANI278.60
1PAKİSTAN RUPİSİ3.6456
1KATAR RİYALİ1471
1GÜNEY KORE WONU1.7000
1AZERBAYCAN YENİ MANATI3.6730
1BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ

Özel Çekme Hakkı (SDR)

1 Özel Çekme Hakkı (SDR) = 1.29315 ABD Doları

1 Özel Çekme Hakkı (SDR) = 45.8442 Türk Lirası

İLGİLİ HABERLER

Bakan Göktaş'tan Milyonlara Müjde: 2025 Sosyal Destek Zamları Açıklandı

TOKİ'den 46 İlde 563 Arsa ve 322 Konut Satışı fırsatı!

Devletin İŞKUR ile 150 Milyar TL'lik İstihdam Müjdesi

Gece Gece İkramiye Müjdesi! 2025 Memur Ödeme Tarihleri Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
New York Borsası Düşüşle Başladı: Dow Jones ve S&P 500 Geriledi
2
Bakan Bayraktar BAE'de Enerji İşbirliği Görüşmeleri Yaptı
3
TCMB'den Güncel Döviz Kurları: 15.30 Verileri
4
Gazprom Personel Sayısını Yüzde 40 Azaltıyor
5
Filistin Hükümetinden Memurlara Yüzde 70 Maaş Ödemesi
6
Döviz Kurları Güncel Verileri: İstanbul ve Ankara'da Alış-Satış Fiyatları
7
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'dan 550 Milyon Lira Destek Müjdesi

Erdoğan'dan Yeni Evlilere Faizsiz Kredi ve Artırılan Çocuk Destekleri

Bakan Göktaş'tan Milyonlara Müjde: 2025 Sosyal Destek Zamları Açıklandı

Devletin İŞKUR ile 150 Milyar TL'lik İstihdam Müjdesi

İstanbul'dan Müjde: Destek Zammı Yüzde 100 Artarak 30.000 TL Oldu

Emekliler Refah Payı Artışı İçin Heyecanla Bekliyor

Köprü ve Otoyol Geçiş Ücretlerine %43 Zam Geldi!

Gece Gece İkramiye Müjdesi! 2025 Memur Ödeme Tarihleri Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Devlet Destekli Konut Kredisi Müjdesi

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!

TOKİ'den 46 İlde 563 Arsa ve 322 Konut Satışı fırsatı!

İçecek Fiyatlarına Zam! Asgari Ücretin Etkisi Sıfırlandı

Vakıf Katılım Bankası'ndan Rekor Yüzde 15 Maaş Artışı