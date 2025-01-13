TCMB'den Güncel Döviz Kurları: 15.30 Verileri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Güncel Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları aşağıdaki gibidir:
Döviz Kurları
|Birim
|Döviz Cinsi
|Döviz Alış
|Döviz Satış
|Efektif Alış
|Efektif Satış
|1
|ABD DOLARI
|35.4197
|35.4835
|35.3949
|35.5367
|1
|AVUSTRALYA DOLARI
|21.7121
|21.8537
|21.6123
|21.9849
|1
|DANİMARKA KRONU
|4.8387
|4.8625
|4.8353
|4.8737
|1
|EURO
|36.1555
|36.2207
|36.1302
|36.2750
|1
|İNGİLİZ STERLİNİ
|42.8827
|43.1063
|42.8527
|43.1710
|1
|İSVİÇRE FRANGI
|38.5482
|38.7958
|38.4904
|38.8539
|1
|İSVEÇ KRONU
|3.1291
|3.1615
|3.1269
|3.1688
|1
|KANADA DOLARI
|24.5087
|24.6193
|24.4181
|24.7128
|1
|KUVEYT DİNARI
|114.0406
|115.5328
|112.3300
|117.2658
|1
|NORVEÇ KRONU
|3.0750
|3.0957
|3.0728
|3.1028
|1
|SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
|9.4354
|9.4524
|9.3647
|9.5233
|100
|JAPON YENİ
|22.4464
|22.5951
|22.3634
|22.6809
|1
|BULGAR LEVASI
|18.3823
|18.6229
|1
|RUMEN LEYİ
|7.2284
|7.3230
|100
|RUS RUBLESİ
|0.3434
|0.3479
|1
|İRAN RİYALİ
|0.0079
|0.0080
|1
|ÇİN YUANI
|4.8038
|4.8667
|1
|PAKİSTAN RUPİSİ
|0.1264
|0.1280
|1
|KATAR RİYALİ
|9.6613
|9.7877
|1
|GÜNEY KORE WONU
|0.0239
|0.0242
|1
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|20.7183
|20.9894
|1
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|9.5892
|9.7147
Çapraz Kurlar
|Birim
|Döviz Cinsi
|Çapraz Kur
|1
|ABD DOLARI
|1.6275
|1
|AVUSTRALYA DOLARI
|7.3087
|1
|DANİMARKA KRONU
|0.9167
|1
|İSVİÇRE FRANGI
|11.27
|1
|İSVEÇ KRONU
|157.42
|1
|JAPON YENİ
|1.4432
|1
|KANADA DOLARI
|11.49
|1
|NORVEÇ KRONU
|3.7539
|1
|SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
|1.0208
|1
|İNGİLİZ STERLİNİ
|1.2128
|1
|KUVEYT DİNARI
|3.2378
|1
|BULGAR LEVASI
|1.9160
|1
|RUMEN LEYİ
|102.56
|1
|RUS RUBLESİ
|442081
|1
|İRAN RİYALİ
|7.3319
|1
|ÇİN YUANI
|278.60
|1
|PAKİSTAN RUPİSİ
|3.6456
|1
|KATAR RİYALİ
|1471
|1
|GÜNEY KORE WONU
|1.7000
|1
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|3.6730
|1
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
Özel Çekme Hakkı (SDR)
1 Özel Çekme Hakkı (SDR) = 1.29315 ABD Doları
1 Özel Çekme Hakkı (SDR) = 45.8442 Türk Lirası