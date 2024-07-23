TCMB Döviz Kurları Güncel Bilgileri

TCMB Döviz Kurları Güncellemeleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi, döviz kurlarını saat 15.30'da güncellemiştir. Aşağıda belirtilen döviz cinsleri için alış ve satış fiyatları şu şekildedir:

Döviz Kurları

Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış 1 ABD DOLARI 32.8805 32.9398 1 AVUSTRALYA DOLARI 21.7308 21.8725 1 DANİMARKA KRONU 4.7831 4.8066 1 EURO 35.7444 35.8088 1 İNGİLİZ STERLİNİ 42.3905 42.6115 1 İSVİÇRE FRANGI 36.8349 37.0714 1 İSVEÇ KRONU 3.0471 3.0786 1 KANADA DOLARI 23.8548 23.9624 1 KUVEYT DİNARI 106.9542 108.3537 1 NORVEÇ KRONU 2.9793 2.9993

Çapraz Kurlar

Ayrıca çapraz kur bilgileri de güncellenmiştir. Örneğin, 1 ABD Doları için çarpanlar aşağıdaki gibidir:

1.5095 Avustralya Doları

0.8906 İsviçre Frangı

6.8636 Danimarka Kronu

Detaylı bilgi ve güncellemeler için TCMB'nin resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.