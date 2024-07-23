Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

TCMB Döviz Kurları Güncel Bilgileri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın belirlediği döviz kurları güncellendi. İşte detaylar.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 15:47
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 15:47
TCMB Döviz Kurları Güncel Bilgileri

TCMB Döviz Kurları Güncellemeleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi, döviz kurlarını saat 15.30'da güncellemiştir. Aşağıda belirtilen döviz cinsleri için alış ve satış fiyatları şu şekildedir:

Döviz Kurları

Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış
1 ABD DOLARI 32.8805 32.9398
1 AVUSTRALYA DOLARI 21.7308 21.8725
1 DANİMARKA KRONU 4.7831 4.8066
1 EURO 35.7444 35.8088
1 İNGİLİZ STERLİNİ 42.3905 42.6115
1 İSVİÇRE FRANGI 36.8349 37.0714
1 İSVEÇ KRONU 3.0471 3.0786
1 KANADA DOLARI 23.8548 23.9624
1 KUVEYT DİNARI 106.9542 108.3537
1 NORVEÇ KRONU 2.9793 2.9993

Çapraz Kurlar

Ayrıca çapraz kur bilgileri de güncellenmiştir. Örneğin, 1 ABD Doları için çarpanlar aşağıdaki gibidir:

  • 1.5095 Avustralya Doları
  • 0.8906 İsviçre Frangı
  • 6.8636 Danimarka Kronu

Detaylı bilgi ve güncellemeler için TCMB'nin resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

İLGİLİ HABERLER

Bedava iPhone 15 ve Apple Watch dağıtılıyor! Elini çabuk tutan kapacak

İstanbullulara chip-para ve 250 TL iade müjdesi! İstanbulkart kullananlar dikkat...

Akbank müşterileri acele etsin! Bunu yapana 1500 TL iade var

111.000 tl- 208 BİN TL’ye sahilde eviniz olacak!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

Mamak'ta değerli bir taşınmaz satışta 1.600.000 TL değerinde!

IQ testi: İmkansız hesaplama! Bu problemi yalnızca bir dahi çözebilir

Bedava iPhone 15 ve Apple Watch dağıtılıyor! Elini çabuk tutan kapacak

111.000 tl- 208 BİN TL’ye sahilde eviniz olacak!

Emekli maaşını yükseltmenin gizli formülü! SGK uzmanı şifreyi verdi

İstanbullulara chip-para ve 250 TL iade müjdesi! İstanbulkart kullananlar dikkat...

Hepsiburada’dan kredi kartı ile alışverişte 3 ay erteleme! İşte kampanyanın avantajları

Akbank müşterileri acele etsin! Bunu yapana 1500 TL iade var

Bir tek evet sözünüze maaşınızın 12 katı destek! SGK karşılıksız ödeyecek

Araç sahibi olmak işte bu kadar kolay! Araç aldıran kredi desteği Ford 2.El’de: Yüzde 2,99 faiz ile 250.000 TL'ye kadar kredi

Tüm Türkiye'deki ATM'ler değişti! 7 bankadan flaş ATM kararı

Kia temmuz ayı bitmeden stoklarını dev indirimle bitiriyor! 250.000 TL 12 ay %2,49 faiz avantajı ile araç sahibi olun