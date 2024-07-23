TCMB Döviz Kurları Güncel Bilgileri

TCMB Döviz Kurları Güncellemeleri
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi, döviz kurlarını saat 15.30'da güncellemiştir. Aşağıda belirtilen döviz cinsleri için alış ve satış fiyatları şu şekildedir:
Döviz Kurları
|Birim
|Döviz Cinsi
|Döviz Alış
|Döviz Satış
|1
|ABD DOLARI
|32.8805
|32.9398
|1
|AVUSTRALYA DOLARI
|21.7308
|21.8725
|1
|DANİMARKA KRONU
|4.7831
|4.8066
|1
|EURO
|35.7444
|35.8088
|1
|İNGİLİZ STERLİNİ
|42.3905
|42.6115
|1
|İSVİÇRE FRANGI
|36.8349
|37.0714
|1
|İSVEÇ KRONU
|3.0471
|3.0786
|1
|KANADA DOLARI
|23.8548
|23.9624
|1
|KUVEYT DİNARI
|106.9542
|108.3537
|1
|NORVEÇ KRONU
|2.9793
|2.9993
Çapraz Kurlar
Ayrıca çapraz kur bilgileri de güncellenmiştir. Örneğin, 1 ABD Doları için çarpanlar aşağıdaki gibidir:
- 1.5095 Avustralya Doları
- 0.8906 İsviçre Frangı
- 6.8636 Danimarka Kronu
Detaylı bilgi ve güncellemeler için TCMB'nin resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.