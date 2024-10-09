TCMB İkinci TL Depo Alım İhalesinde Rekor Teklif

TCMB'nin İkinci TL Depo İhalesi Gerçekleşti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) düzenlediği ikinci TL depo alım ihalesinde toplam teklif tutarı 287 milyar 47 milyon lira olarak belirlendi. İhale, 320 milyar liralık bir büyüklüğe sahip olup, piyasanın ilgisini gösteriyor.

İhale Detayları

Bugün gerçekleştirilen ihale sonucunda, minimum faiz oranı yüzde 49,98, maksimum faiz oranı yüzde 50 ve ortalama faiz oranı yüzde 49,99 olarak duyuruldu.

TCMB, bu adımlarla piyasa likiditesini yönetmeye ve enflasyon hedeflerine ulaşmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.