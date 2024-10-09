DOLAR
34,23 0,09%
EURO
37,52 0,4%
ALTIN
2.879,77 0,16%
BITCOIN
2.122.695,32 0,53%

TCMB İkinci TL Depo Alım İhalesinde Rekor Teklif

TCMB'nin ikinci TL depo alım ihalesine 287 milyar lira teklif geldi.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 15:53
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 15:53
TCMB İkinci TL Depo Alım İhalesinde Rekor Teklif

TCMB'nin İkinci TL Depo İhalesi Gerçekleşti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) düzenlediği ikinci TL depo alım ihalesinde toplam teklif tutarı 287 milyar 47 milyon lira olarak belirlendi. İhale, 320 milyar liralık bir büyüklüğe sahip olup, piyasanın ilgisini gösteriyor.

İhale Detayları

Bugün gerçekleştirilen ihale sonucunda, minimum faiz oranı yüzde 49,98, maksimum faiz oranı yüzde 50 ve ortalama faiz oranı yüzde 49,99 olarak duyuruldu.

TCMB, bu adımlarla piyasa likiditesini yönetmeye ve enflasyon hedeflerine ulaşmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

İLGİLİ HABERLER

Bu hafta başvuran 4A 4B 4C’liye 17 Ekim’de destek! Artı bir maaş ödenecek

Akaryakıt istasyonlarına giden ŞOKU yaşayacak! Tırmanışa geçip 50 TL’yi zorlayacak

Ocak heyecanı başlasın! Asgari ücret ve 4A 4B 4C’liye zam fişeği patlıyor!

Türkiye'yi adeta saracak 47 ilde TOKİ müjdesi! Yüzlercesi aynı anda satılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kredi kartından taksitli nakit avans çekenler eyvah diyecek! Beş parasız bırakacak karar çıktı
2
TCMB İkinci TL Depo Alım İhalesinde Rekor Teklif
3
TCMB'in Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları Açıklandı
4
AJet, 2024'te 20 Milyon Yolcu Taşımayı Hedefliyor
5
Mutfak tüpünün alevi yükseldi! Tüp fiyatlarına okkalı zam cepleri yakacak
6
Spot Piyasa Elektrik Fiyatları Belirlendi
7
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten İhracata Destek Açıklaması

O tarihe kadar gidene 400.000 TL destek! Karşılıksız o başvuruyu yapana verilecek

Aylık taksitler yerle bir! 75.000 TL kredi çekmek son 6 ayda hiç bu kadar ucuz olmamıştı!

SGK emeklilerine Ekim desteği! 3.000 TL+ 2.000 TL ödenecek

Vergi dilimine müdahale İSO’dan! Çalışanın maaşından kesilen vergiye düzenleme

Sabah 09.00'da taze destek müjdesi geldi! Ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak

Türkiye'yi adeta saracak 47 ilde TOKİ müjdesi! Yüzlercesi aynı anda satılacak

Ekim’de alışveriş yapmanın keyfi bir başka! Market alışverişiniz bedavaya gelecek

Devletten borcu olana Resmi Gazete’de onay! Hacze girmemiş borçlar silinecek

Faturası adına kesilen dikkat! Faturayı kapıp koşana 300 TL verilecek

Bu hafta başvuran 4A 4B 4C’liye 17 Ekim’de destek! Artı bir maaş ödenecek

Ocak heyecanı başlasın! Asgari ücret ve 4A 4B 4C’liye zam fişeği patlıyor!

Akaryakıt istasyonlarına giden ŞOKU yaşayacak! Tırmanışa geçip 50 TL’yi zorlayacak