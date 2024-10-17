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TCMB'nin Alım Satıma Konu Olmayan D öviz Kurları Açıklandı

TCMB, alım satıma konu olmayan döviz kurlarını açıkladı. Detaylar ve kur bilgileri içeriğimizde.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 15:52
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 15:52
TCMB'nin Alım Satıma Konu Olmayan D öviz Kurları Açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin güncel bilgi amaçlı kur tablosunu paylaştı. İşte bu dövizlerin Türk Lirası (TL) karşılıkları:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS Arjantin Pesosu 0.03483
ALL Arnavutluk Leki 0.37573
BHD Bahreyn Dinarı 90.5687
BDT Bangladeş Takası 0.28574
BAM Bosna Hersek Markı 18.9186
BWP Botsvana Pulası 2.5507
BRL Brezilya Reali 6.0220
DZD Cezayir Dinarı 0.25587
CZK Çek Korunası 1.4687
IDR Endonezya Rupisi 0.00220
MAD Fas Dirhemi 3.4542
PHP Filipin Pesosu 0.59031
ZAR Güney Afrika Randı 1.9255
GEL Gürcistan Lari 12.5538
INR Hindistan Rupisi 0.40626
HKD Hong Kong Doları 4.3924
IQD Irak Dinarı 0.02607
ISK İzlanda Kronu 0.24880
KZT Kazakistan Tengesi 0.07021
KES Kenya Şilini 0.26470
COP Kolombiya Pesosu 0.00801
LYD Lübnan Dinarı 7.1044
HUF Macar Forinti 0.09241
MKD Makedonya Dinarı 0.60297
MYR Malezya Ringgiti 7.9226
MXN Meksika Pesosu 1.7087
EGP Mısır Lirası 0.70209
MDL Moldova Leyi 1.9243
NAD Namibya Doları 1.9255
NGN Nijerya Nairası 0.02088
UZS Özbekistan Somu 0.00267
PEN Peru Yeni Solu 9.0599
PLN Polonya Zlotisi 8.5997
RSD Sırp Dinarı 0.31698
SGD Singapur Doları 26.0172
SDG Sudan Poundu 0.05687
SYR Suriye Lirası 0.00263
SZL Svaziland Lilangeni 1.9255
THB Tayland Bahtı 1.0294
TND Tunus Dinarı 11.0398
TMT Türkmenistan Manatı 9.7569
UAH Ukrayna Hryvnası 0.82879
OMR Umman Riyali 88.6972
JOD Ürdün Dinarı 48.1611
VND Vietnam Dongu 0.00136
ILS Yeni İsrail Şekeli 9.0854
TWD Yeni Tayvan Doları 1.0627
NZD Yeni Zelanda Doları 20.7250

Güncel döviz kurları bilgi almak isteyenler için önemli bir kaynak oluşturuyor. TCMB'nin resmi web sitesi üzerinden detaylı bilgiye erişim sağlanabilir.

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