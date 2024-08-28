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TCMB'nin Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları

TCMB, alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin güncel kur tablosunu paylaştı. Döviz cinsleri ve TL karşılıkları detaylı listesi.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 15:44
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 15:44
TCMB'nin Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Güncel Kur Tablosu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma dahil olmayan döviz kurlarını içeren bilgi amaçlı bir kur tablosunu yayımladı. Bu tablo, döviz ticareti yapmayanlar için önemli bir referans kaynağı sunuyor.

Döviz Kurları Listesi

Aşağıda, TCMB tarafından belirtilen döviz cinslerinin TL karşılıklarını bulabilirsiniz:

  • ARS - Arjantin Pesosu: 0.03583 TL
  • ALL - Arnavutluk Leki: 0.37718 TL
  • BHD - Bahreyn Dinarı: 90.1915 TL
  • BDT - Bangladeş Takası: 0.28506 TL
  • BAM - Bosna-Hersek Markı: 19.2760 TL
  • BWP - Botsvana Pulası: 2.5563 TL
  • BRL - Brezilya Real'i: 6.1701 TL
  • DZD - Cezayir Dinarı: 0.25424 TL
  • CZK - Çek Korunası: 1.5087 TL
  • IDR - Endonezya Rupisi: 0.00220 TL
  • MAD - Fas Dirhemi: 3.5151 TL
  • PHP - Filipin Pesosu: 0.60422 TL
  • ZAR - Güney Afrika Randı: 1.9117 TL
  • GEL - Gürcistan Lari: 12.6134 TL
  • INR - Hindistan Rupisi: 0.40486 TL
  • HKD - Hong Kong Doları: 4.3581 TL
  • IQD - Irak Dinarı: 0.02595 TL
  • ISK - İzlanda Kronu: 0.24692 TL
  • KZT - Kazakistan Tengesi: 0.07064 TL
  • KES - Kenya Şilini: 0.26402 TL
  • COP - Kolombiya Pesosu: 0.00842 TL
  • LYD - Libya Dinarı: 7.1407 TL
  • HUF - Macar Forinti: 0.09609 TL
  • MKD - Makedonya Dinarı: 0.61654 TL
  • MYR - Malezya Ringgiti: 7.8271 TL
  • MXN - Meksika Pesosu: 1.7287 TL
  • EGP - Mısır Lirası: 0.69841 TL
  • MDL - Moldova Leyi: 1.9257 TL
  • NAD - Namibya Doları: 1.9124 TL
  • NGN - Nijerya Nairası: 0.02138 TL
  • UZS - Özbekistan Somu: 0.00268 TL
  • PEN - Peru Yeni Solu: 9.0965 TL
  • PLN - Polonya Zlotisi: 8.7952 TL
  • RSD - Sırp Dinarı: 0.32302 TL
  • SGD - Singapur Doları: 26.0734 TL
  • SDG - Sudan Poundu: 0.05661 TL
  • SYR - Suriye Lirası: 0.00261 TL
  • SZL - Svaziland Lilangeni: 1.9118 TL
  • THB - Tayland Bahtı: 0.99848 TL
  • TND - Tunus Dinarı: 11.2019 TL
  • TMT - Türkmenistan Manatı: 9.7132 TL
  • UAH - Ukrayna Hryvnası: 0.82536 TL
  • OMR - Umman Riyali: 88.2940 TL
  • JOD - Ürdün Dinarı: 47.9452 TL
  • VND - Vietnam Dôngu: 0.00137 TL
  • ILS - İsrail Şekeli: 9.2688 TL
  • TWD - Yeni Tayvan Doları: 1.0637 TL
  • NZD - Yeni Zelanda Doları: 21.2100 TL

Bu tabloda yer alan değerler, döviz alım satımı yapılmayan durumlar için güncel bilgi sunmaktadır.

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