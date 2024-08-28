TCMB'nin Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Güncel Kur Tablosu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma dahil olmayan döviz kurlarını içeren bilgi amaçlı bir kur tablosunu yayımladı. Bu tablo, döviz ticareti yapmayanlar için önemli bir referans kaynağı sunuyor.

Döviz Kurları Listesi

Aşağıda, TCMB tarafından belirtilen döviz cinslerinin TL karşılıklarını bulabilirsiniz:

ARS - Arjantin Pesosu: 0.03583 TL

- Arjantin Pesosu: ALL - Arnavutluk Leki: 0.37718 TL

- Arnavutluk Leki: BHD - Bahreyn Dinarı: 90.1915 TL

- Bahreyn Dinarı: BDT - Bangladeş Takası: 0.28506 TL

- Bangladeş Takası: BAM - Bosna-Hersek Markı: 19.2760 TL

- Bosna-Hersek Markı: BWP - Botsvana Pulası: 2.5563 TL

- Botsvana Pulası: BRL - Brezilya Real'i: 6.1701 TL

- Brezilya Real'i: DZD - Cezayir Dinarı: 0.25424 TL

- Cezayir Dinarı: CZK - Çek Korunası: 1.5087 TL

- Çek Korunası: IDR - Endonezya Rupisi: 0.00220 TL

- Endonezya Rupisi: MAD - Fas Dirhemi: 3.5151 TL

- Fas Dirhemi: PHP - Filipin Pesosu: 0.60422 TL

- Filipin Pesosu: ZAR - Güney Afrika Randı: 1.9117 TL

- Güney Afrika Randı: GEL - Gürcistan Lari: 12.6134 TL

- Gürcistan Lari: INR - Hindistan Rupisi: 0.40486 TL

- Hindistan Rupisi: HKD - Hong Kong Doları: 4.3581 TL

- Hong Kong Doları: IQD - Irak Dinarı: 0.02595 TL

- Irak Dinarı: ISK - İzlanda Kronu: 0.24692 TL

- İzlanda Kronu: KZT - Kazakistan Tengesi: 0.07064 TL

- Kazakistan Tengesi: KES - Kenya Şilini: 0.26402 TL

- Kenya Şilini: COP - Kolombiya Pesosu: 0.00842 TL

- Kolombiya Pesosu: LYD - Libya Dinarı: 7.1407 TL

- Libya Dinarı: HUF - Macar Forinti: 0.09609 TL

- Macar Forinti: MKD - Makedonya Dinarı: 0.61654 TL

- Makedonya Dinarı: MYR - Malezya Ringgiti: 7.8271 TL

- Malezya Ringgiti: MXN - Meksika Pesosu: 1.7287 TL

- Meksika Pesosu: EGP - Mısır Lirası: 0.69841 TL

- Mısır Lirası: MDL - Moldova Leyi: 1.9257 TL

- Moldova Leyi: NAD - Namibya Doları: 1.9124 TL

- Namibya Doları: NGN - Nijerya Nairası: 0.02138 TL

- Nijerya Nairası: UZS - Özbekistan Somu: 0.00268 TL

- Özbekistan Somu: PEN - Peru Yeni Solu: 9.0965 TL

- Peru Yeni Solu: PLN - Polonya Zlotisi: 8.7952 TL

- Polonya Zlotisi: RSD - Sırp Dinarı: 0.32302 TL

- Sırp Dinarı: SGD - Singapur Doları: 26.0734 TL

- Singapur Doları: SDG - Sudan Poundu: 0.05661 TL

- Sudan Poundu: SYR - Suriye Lirası: 0.00261 TL

- Suriye Lirası: SZL - Svaziland Lilangeni: 1.9118 TL

- Svaziland Lilangeni: THB - Tayland Bahtı: 0.99848 TL

- Tayland Bahtı: TND - Tunus Dinarı: 11.2019 TL

- Tunus Dinarı: TMT - Türkmenistan Manatı: 9.7132 TL

- Türkmenistan Manatı: UAH - Ukrayna Hryvnası: 0.82536 TL

- Ukrayna Hryvnası: OMR - Umman Riyali: 88.2940 TL

- Umman Riyali: JOD - Ürdün Dinarı: 47.9452 TL

- Ürdün Dinarı: VND - Vietnam Dôngu: 0.00137 TL

- Vietnam Dôngu: ILS - İsrail Şekeli: 9.2688 TL

- İsrail Şekeli: TWD - Yeni Tayvan Doları: 1.0637 TL

- Yeni Tayvan Doları: NZD - Yeni Zelanda Doları: 21.2100 TL

Bu tabloda yer alan değerler, döviz alım satımı yapılmayan durumlar için güncel bilgi sunmaktadır.