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TCMB'nin Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları

TCMB, alım satıma konu olmayan döviz kurlarını açıklayarak döviz değerlerini güncelledi.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 15:54
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 15:54
TCMB'nin Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları

TCMB'nin Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosunu kamuoyuyla paylaştı.

Döviz Kura Bilgileri

Aşağıda yer alan tablo, TCMB'nin paylaştığı döviz kurlarına genel bir bakış sunmaktadır:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS Arjantin Pesosu 0.03460
ALL Arnavutluk Leki 0.37790
BHD Bahreyn Dinarı 90.7354
BDT Bangladeş Takası 0.28627
BAM Bosna-Hersek Markı 18.9610
BWP Botsvana Pulası 2.5589
BRL Brezilya Reali 5.9362
DZD Cezayir Dinarı 0.25690
CZK Çek Korunası 1.4677
IDR Endonezya Rupisi 0.00218
MAD Fas Dirhemi 3.4768
PHP Filipin Pesosu 0.58754
ZAR Güney Afrika Randı 1.9370
GEL Gürcistan Lari 12.4852
INR Hindistan Rupisi 0.40690
HKD Hong Kong Doları 4.4010
IQD Irak Dinarı 0.02611
ISK İzlanda Kronu 0.24936
KZT Kazakistan Tenge 0.07008
KES Kenya Şilini 0.26519
COP Kolombiya Pesosu 0.00775
LYD Libya Dinarı 7.0975
HUF Macar Forinti 0.09094
MKD Makedonya Dinarı 0.60403
MYR Malezya Ringgiti 7.8122
MXN Meksika Pesosu 1.7037
EGP Mısır Lirası 0.69858
MDL Moldova Leyi 1.9111
NAD Namibya Doları 1.9372
NGN Nijerya Nairası 0.02082
UZS Özbekistan Somu 0.00268
PEN Peru Yeni Solu 9.0850
PLN Polonya Zlotisi 8.5385
RSD Sırp Dinarı 0.31759
SGD Singapur Doları 25.8830
SDG Sudan Poundu 0.05697
TRY Türk Lirası 1.0000
SSP Suriyeli Lira 0.00263
SZL Svaziland Lilangeni 1.9368
THB Tayland Bahtı 1.0127
TND Tunus Dinarı 11.0682
TMT Türkmenistan Manatı 9.7750
UAH Ukrayna Hryvnası 0.83003
OMR Umman Riyali 88.8535
JOD Ürdün Dinarı 48.2164
VND Vietnam Dongu 0.00135
ILS Yeni İsrail Şekeli 9.1897
TWD Yeni Tayvan Doları 1.0713
NZD Yeni Zelanda Doları 20.4385

Bu kura bilgilerinin, döviz ticaretinde referans olarak kullanılması amaçlanmaktadır.

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