TCMB'nin Bilgi Amaçlı Döviz Kurları

TCMB'nin Güncel Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bilgi amaçlı olarak alım satıma konu olmayan döviz kurlarını güncelledi. İşte detaylı döviz tablosu:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS Arjantin Pesosu 0.03543 ALL Arnavutluk Leki 0.38151 BHD Bahreyn Dinarı 90.3685 BDT Bangladeş Takası 0.28501 BAM Bosna-Hersek Markı 19.3221 BWP Botsvana Pulası 2.5749 BRL Brezilya Reali 6.2114 DZD Cezayir Dinarı 0.25727 CZK Çek Korunası 1.5117 IDR Endonezya Rupisi 0.00222 MAD Fas Dirhemi 3.4998 PHP Filipin Pesosu 0.61120 ZAR Güney Afrika Randı 1.9376 GEL Gürcistan Lirasi 12.5447 INR Hindistan Rupisi 0.40681 HKD Hong Kong Doları 4.3704 IQD Irak Dinarı 0.02600 ISK İzlanda Kronu 0.24878 KZT Kazakistan Tengesi 0.07110 KES Kenya Şilini 0.26402 COP Kolombiya Pesosu 0.00809 LYD Libya Dinarı 7.1568 HUF Macar Forinti 0.09608 MKD Makedonya Dinarı 0.61556 MYR Malezya Ringgiti 8.0252 MXN Meksika Pesosu 1.7847 EGP Mısır Lirası 0.70181 MDL Moldova Leyi 1.9602 NAD Namibya Doları 1.9378 NGN Nijerya Nairası 0.02078 UZS Özbekistan Somu 0.00267 PEN Peru Yeni Solu 9.0754 PLN Polonya Zlotisi 8.8729 RSD Sırp Dinarı 0.32365 SGD Singapur Doları 26.3237 SDG Sudan Poudu 0.05672 SYR Suriye Lirası 0.00262 SZL Svaiziland Lilangeni 1.9388 THB Tayland Bahtı 1.0239 TND Tunus Dinarı 11.2384 TMT Türkmenistan Manatı 9.7320 UAH Ukrayna Hryvnası 0.82084 OMR Umman Riyali 88.5799 JOD Ürdün Dinarı 48.0720 VND Vietnam Dongu 0.00138 ILS Yeni İsrail Şekeli 9.0474 TWD Yeni Tayvan Doları 1.0645 NZD Yeni Zelanda Doları 21.1949

TCMB, döviz kurlarını sürekli olarak güncelleyerek, piyasalara daha şeffaf bir bilgi sunmayı hedefliyor.