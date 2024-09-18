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TCMB'nin Bilgi Amaçlı Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, alım satıma konu olmayan döviz kurlarını güncelledi.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 15:40
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 15:40
TCMB'nin Bilgi Amaçlı Döviz Kurları

TCMB'nin Güncel Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bilgi amaçlı olarak alım satıma konu olmayan döviz kurlarını güncelledi. İşte detaylı döviz tablosu:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSArjantin Pesosu0.03543
ALLArnavutluk Leki0.38151
BHDBahreyn Dinarı90.3685
BDTBangladeş Takası0.28501
BAMBosna-Hersek Markı19.3221
BWPBotsvana Pulası2.5749
BRLBrezilya Reali6.2114
DZDCezayir Dinarı0.25727
CZKÇek Korunası1.5117
IDREndonezya Rupisi0.00222
MADFas Dirhemi3.4998
PHPFilipin Pesosu0.61120
ZARGüney Afrika Randı1.9376
GELGürcistan Lirasi12.5447
INRHindistan Rupisi0.40681
HKDHong Kong Doları4.3704
IQDIrak Dinarı0.02600
ISKİzlanda Kronu0.24878
KZTKazakistan Tengesi0.07110
KESKenya Şilini0.26402
COPKolombiya Pesosu0.00809
LYDLibya Dinarı7.1568
HUFMacar Forinti0.09608
MKDMakedonya Dinarı0.61556
MYRMalezya Ringgiti8.0252
MXNMeksika Pesosu1.7847
EGPMısır Lirası0.70181
MDLMoldova Leyi1.9602
NADNamibya Doları1.9378
NGNNijerya Nairası0.02078
UZSÖzbekistan Somu0.00267
PENPeru Yeni Solu9.0754
PLNPolonya Zlotisi8.8729
RSDSırp Dinarı0.32365
SGDSingapur Doları26.3237
SDGSudan Poudu0.05672
SYRSuriye Lirası0.00262
SZLSvaiziland Lilangeni1.9388
THBTayland Bahtı1.0239
TNDTunus Dinarı11.2384
TMTTürkmenistan Manatı9.7320
UAHUkrayna Hryvnası0.82084
OMRUmman Riyali88.5799
JODÜrdün Dinarı48.0720
VNDVietnam Dongu0.00138
ILSYeni İsrail Şekeli9.0474
TWDYeni Tayvan Doları1.0645
NZDYeni Zelanda Doları21.1949

TCMB, döviz kurlarını sürekli olarak güncelleyerek, piyasalara daha şeffaf bir bilgi sunmayı hedefliyor.

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