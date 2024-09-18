TCMB'nin Bilgi Amaçlı Döviz Kurları

TCMB'nin Güncel Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bilgi amaçlı olarak alım satıma konu olmayan döviz kurlarını güncelledi. İşte detaylı döviz tablosu:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|Arjantin Pesosu
|0.03543
|ALL
|Arnavutluk Leki
|0.38151
|BHD
|Bahreyn Dinarı
|90.3685
|BDT
|Bangladeş Takası
|0.28501
|BAM
|Bosna-Hersek Markı
|19.3221
|BWP
|Botsvana Pulası
|2.5749
|BRL
|Brezilya Reali
|6.2114
|DZD
|Cezayir Dinarı
|0.25727
|CZK
|Çek Korunası
|1.5117
|IDR
|Endonezya Rupisi
|0.00222
|MAD
|Fas Dirhemi
|3.4998
|PHP
|Filipin Pesosu
|0.61120
|ZAR
|Güney Afrika Randı
|1.9376
|GEL
|Gürcistan Lirasi
|12.5447
|INR
|Hindistan Rupisi
|0.40681
|HKD
|Hong Kong Doları
|4.3704
|IQD
|Irak Dinarı
|0.02600
|ISK
|İzlanda Kronu
|0.24878
|KZT
|Kazakistan Tengesi
|0.07110
|KES
|Kenya Şilini
|0.26402
|COP
|Kolombiya Pesosu
|0.00809
|LYD
|Libya Dinarı
|7.1568
|HUF
|Macar Forinti
|0.09608
|MKD
|Makedonya Dinarı
|0.61556
|MYR
|Malezya Ringgiti
|8.0252
|MXN
|Meksika Pesosu
|1.7847
|EGP
|Mısır Lirası
|0.70181
|MDL
|Moldova Leyi
|1.9602
|NAD
|Namibya Doları
|1.9378
|NGN
|Nijerya Nairası
|0.02078
|UZS
|Özbekistan Somu
|0.00267
|PEN
|Peru Yeni Solu
|9.0754
|PLN
|Polonya Zlotisi
|8.8729
|RSD
|Sırp Dinarı
|0.32365
|SGD
|Singapur Doları
|26.3237
|SDG
|Sudan Poudu
|0.05672
|SYR
|Suriye Lirası
|0.00262
|SZL
|Svaiziland Lilangeni
|1.9388
|THB
|Tayland Bahtı
|1.0239
|TND
|Tunus Dinarı
|11.2384
|TMT
|Türkmenistan Manatı
|9.7320
|UAH
|Ukrayna Hryvnası
|0.82084
|OMR
|Umman Riyali
|88.5799
|JOD
|Ürdün Dinarı
|48.0720
|VND
|Vietnam Dongu
|0.00138
|ILS
|Yeni İsrail Şekeli
|9.0474
|TWD
|Yeni Tayvan Doları
|1.0645
|NZD
|Yeni Zelanda Doları
|21.1949
TCMB, döviz kurlarını sürekli olarak güncelleyerek, piyasalara daha şeffaf bir bilgi sunmayı hedefliyor.