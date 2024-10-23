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TCMB'nin Bilgi Amaçlı Döviz Kurları

TCMB, alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin güncel kur tablosunu yayımladı.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 15:44
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 15:44
TCMB'nin Bilgi Amaçlı Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizlere dair bilgi amaçlı bir kur tablosu yayımladı. Aşağıda, bu dövizlerin TL karşılıkları yer almaktadır:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARSArjantin Pesosu0.03480
ALLArnavutluk Leki0.37330
BHDBahreyn Dinarı90.7947
BDTBangladeş Takası0.28646
BAMBosna-Hersek Markı18.7968
BWPBotsvana Pulası2.5657
BRLBrezilya Riali6.0155
DZDCezayir Dinarı0.25591
CZKÇek Korunası1.4612
IDREndonezya Rupisi0.00219
MADFas Dirhemi3.4535
PHPFilipin Pesosu0.58914
ZARGüney Afrika Randı1.9389
GELGürcistan Laris12.5391
INRHindistan Rupisi0.40711
HKDHong Kong Doları4.4057
IQDIrak Dinarı0.02613
ISKİzlanda Kronu0.24679
KZTKazakistan Tengesi0.07068
KESKenya Şilini0.26536
COPKolombiya Pesosu0.00802
LYDLibya Dinarı7.1062
HUFMacar Forinti0.09173
MKDMakedonya Dinarı0.60093
MYRMalezya Ringgiti7.8694
MXNMeksika Pesosu1.7052
EGPMısır Lirası0.70277
MDLMoldova Leyi1.9076
NADNamibya Doları1.9388
NGNNijerya Nairası0.02083
UZSÖzbekistan Somu0.00267
PENPeru Yeni Solu9.1261
PLNPolonya Zlotisi8.4866
RSDSırp Dinarı0.31476
SGDSingapur Doları25.8891
SDGSudan Poundu0.05701
SYRSuriye Lirası0.00263
SZLSvaiziland Lilangeni1.9388
THBTayland Bahtı1.0141
TNDTunus Dinarı10.9660
TMTTürkmenistan Manatı9.7814
UAHUkrayna Hryvnası0.82959
OMRUmman Riyali88.9232
JODÜrdün Dinarı48.2819
VNDVietnam Dongu0.00135
ILSYeni İsrail Şekeli9.0174
TWDYeni Tayvan Doları1.0667
NZDYeni Zelanda Doları20.5716

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