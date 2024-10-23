TCMB'nin Bilgi Amaçlı Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizlere dair bilgi amaçlı bir kur tablosu yayımladı. Aşağıda, bu dövizlerin TL karşılıkları yer almaktadır:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|Arjantin Pesosu
|0.03480
|ALL
|Arnavutluk Leki
|0.37330
|BHD
|Bahreyn Dinarı
|90.7947
|BDT
|Bangladeş Takası
|0.28646
|BAM
|Bosna-Hersek Markı
|18.7968
|BWP
|Botsvana Pulası
|2.5657
|BRL
|Brezilya Riali
|6.0155
|DZD
|Cezayir Dinarı
|0.25591
|CZK
|Çek Korunası
|1.4612
|IDR
|Endonezya Rupisi
|0.00219
|MAD
|Fas Dirhemi
|3.4535
|PHP
|Filipin Pesosu
|0.58914
|ZAR
|Güney Afrika Randı
|1.9389
|GEL
|Gürcistan Laris
|12.5391
|INR
|Hindistan Rupisi
|0.40711
|HKD
|Hong Kong Doları
|4.4057
|IQD
|Irak Dinarı
|0.02613
|ISK
|İzlanda Kronu
|0.24679
|KZT
|Kazakistan Tengesi
|0.07068
|KES
|Kenya Şilini
|0.26536
|COP
|Kolombiya Pesosu
|0.00802
|LYD
|Libya Dinarı
|7.1062
|HUF
|Macar Forinti
|0.09173
|MKD
|Makedonya Dinarı
|0.60093
|MYR
|Malezya Ringgiti
|7.8694
|MXN
|Meksika Pesosu
|1.7052
|EGP
|Mısır Lirası
|0.70277
|MDL
|Moldova Leyi
|1.9076
|NAD
|Namibya Doları
|1.9388
|NGN
|Nijerya Nairası
|0.02083
|UZS
|Özbekistan Somu
|0.00267
|PEN
|Peru Yeni Solu
|9.1261
|PLN
|Polonya Zlotisi
|8.4866
|RSD
|Sırp Dinarı
|0.31476
|SGD
|Singapur Doları
|25.8891
|SDG
|Sudan Poundu
|0.05701
|SYR
|Suriye Lirası
|0.00263
|SZL
|Svaiziland Lilangeni
|1.9388
|THB
|Tayland Bahtı
|1.0141
|TND
|Tunus Dinarı
|10.9660
|TMT
|Türkmenistan Manatı
|9.7814
|UAH
|Ukrayna Hryvnası
|0.82959
|OMR
|Umman Riyali
|88.9232
|JOD
|Ürdün Dinarı
|48.2819
|VND
|Vietnam Dongu
|0.00135
|ILS
|Yeni İsrail Şekeli
|9.0174
|TWD
|Yeni Tayvan Doları
|1.0667
|NZD
|Yeni Zelanda Doları
|20.5716