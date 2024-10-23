TCMB'nin Bilgi Amaçlı Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizlere dair bilgi amaçlı bir kur tablosu yayımladı. Aşağıda, bu dövizlerin TL karşılıkları yer almaktadır: