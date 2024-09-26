TCMB'nin Depo Alım İhalesine Yüksek İlgi

TCMB'nin TL Depo Alım İhalesinde Gelecek Beklentisi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün yaptığı TL depo alım ihalesinde dikkat çekici bir teklif aldı. İhaleye toplam 5 milyar 817 milyon lira tutarında teklif geldi.

İhaleye dair detaylar

TCMB, 20 milyar lira büyüklüğündeki bu ihale için belirlenen faiz oranlarını da açıkladı. Minimum faiz oranı <%49.99>, maksimum faiz oranı <%50> olarak belirlenirken, ortalama faiz oranı %49.99 seviyesinde gerçekleşti.

İhaleye gelen toplam teklif tutarı, piyasalarda yüksek bir ilgi olduğunu gösteriyor. Ekonomistlerin değerlendirmelerine göre, bu durum sabah saatlerinde belirsizliğe neden olan piyasa koşullarının iyileştiğine işaret edebilir.