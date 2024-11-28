DOLAR
34,61 0,1%
EURO
36,57 0%
ALTIN
2.943,14 -0,2%
BITCOIN
3.302.616,07 0,93%

TCMB'nin Güncel Döviz Kurları: 15.30 Verileri Açıklandı

TCMB'nin 15.30 itibarıyla belirlediği döviz kurları açıklandı. İşte güncel döviz alım ve satım değerleri.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 15:37
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 15:37
TCMB'nin Güncel Döviz Kurları: 15.30 Verileri Açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan Güncel Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi, 15.30'da belirlediği gösterge niteliğindeki döviz kurlarını açıkladı. İşte detaylar:

Gösterge Döviz Kurları

Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
1 ABD DOLARI 34.5697 34.6320 34.5455 34.6840
1 AVUSTRALYA DOLARI 22.3951 22.5411 22.2920 22.6763
1 DANİMARKA KRONU 4.8796 4.9036 4.8762 4.9148
1 EURO 36.4509 36.5166 36.4254 36.5713
1 İNGİLİZ STERLİNİ 43.6819 43.9096 43.6513 43.9755
1 İSVİÇRE FRANGI 39.0127 39.2632 38.9542 39.3221
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 9.2033 9.2199 9.1343 9.2890
100 JAPON YENİ 22.7192 22.8697 22.6352 22.9566

Çapraz Kurlar

Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur
1 ABD DOLARI 1.5400
1 AVUSTRALYA DOLARI 7.0736
1 DANİMARKA KRONU 0.8841
1 İSVİÇRE FRANGI 10.9400
1 KANADA DOLARI 11.0800
1 EURO 1.0544

Güncel kurlar sayesinde döviz işlemleri yapacak olan yatırımcılar, TCMB tarafından açıklanan değerleri dikkate alarak alım-satım kararlarını alabilirler.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Her çalışanın maaşı artacak! AK Parti’den vergi dilimi hazırlığı

Yeni yıla kadar borcunu kapatmayan hapı yuttu! Yeni zamlar akıllara zarar gelecek

PTT taraflarında hareketlenme başladı! Yoksa PTT personel alımı müjdesi mi geliyor

Halkbank promosyonda rekor tazeledi! Aralık ayı promosyonunu 75.500 TL’ye yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TBB'den Sahte Döviz Açıklaması: Kontroller Artırıldı
2
TÜRSAB ve KITSAB'dan KKTC Turizmi İçin Güçlü İşbirliği
3
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantısı: Enflasyon ve Maliye Politikası Değerlendirmesi
4
Emeklinin gözleri ışıldayacak! Emekliye 20.000 TL ek ödeme onaylandı!
5
TCMB'nin Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları Açıklandı
6
BUMATECH Bursa Makine Teknolojileri Fuarları 2023 Başladı
7
Merkez Bankası Rezervleri 156,6 Milyar Dolar Seviyesine Geriledi

Aile Bakanlığı’ndan 2025’te kredi desteği müjdesi! Binlerce kişiye daha faizsiz verilecek

Emeklilere 9.000 TL Pazar Desteği Duyurusu! Hemen Ödenecek

Halkbank promosyonda rekor tazeledi! Aralık ayı promosyonunu 75.500 TL’ye yükseltti

Her çalışanın maaşı artacak! AK Parti’den vergi dilimi hazırlığı

Aralık Gelmeden Zam Müjdesi Geldi! Maaşlar Yüzde 100 Arttı!

Yeni yıla kadar borcunu kapatmayan hapı yuttu! Yeni zamlar akıllara zarar gelecek

PTT taraflarında hareketlenme başladı! Yoksa PTT personel alımı müjdesi mi geliyor

Art arda gelen zamlara hazırlanın! Pompalar yine güncelleniyor

Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Zammı Açıklaması: 'Hazırız!'

O markette indirim şenliği başladı! 40’lısı 200 TL’den ucuza satılacak

Milyonlarca Bağ-Kur’lu bu açıklamayı beklemekteydi: 7200 gün sonrası ne olacak?

Emekliye 10.000 TL pazar desteği müjdesi! Tarih vererek açıklandı