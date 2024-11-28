TCMB'nin Güncel Döviz Kurları: 15.30 Verileri Açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan Güncel Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi, 15.30'da belirlediği gösterge niteliğindeki döviz kurlarını açıkladı. İşte detaylar:
Gösterge Döviz Kurları
|Birim
|Döviz Cinsi
|Döviz Alış
|Döviz Satış
|Efektif Alış
|Efektif Satış
|1
|ABD DOLARI
|34.5697
|34.6320
|34.5455
|34.6840
|1
|AVUSTRALYA DOLARI
|22.3951
|22.5411
|22.2920
|22.6763
|1
|DANİMARKA KRONU
|4.8796
|4.9036
|4.8762
|4.9148
|1
|EURO
|36.4509
|36.5166
|36.4254
|36.5713
|1
|İNGİLİZ STERLİNİ
|43.6819
|43.9096
|43.6513
|43.9755
|1
|İSVİÇRE FRANGI
|39.0127
|39.2632
|38.9542
|39.3221
|1
|SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
|9.2033
|9.2199
|9.1343
|9.2890
|100
|JAPON YENİ
|22.7192
|22.8697
|22.6352
|22.9566
Çapraz Kurlar
|Birim
|Döviz Cinsi
|Çapraz Kur
|1
|ABD DOLARI
|1.5400
|1
|AVUSTRALYA DOLARI
|7.0736
|1
|DANİMARKA KRONU
|0.8841
|1
|İSVİÇRE FRANGI
|10.9400
|1
|KANADA DOLARI
|11.0800
|1
|EURO
|1.0544
Güncel kurlar sayesinde döviz işlemleri yapacak olan yatırımcılar, TCMB tarafından açıklanan değerleri dikkate alarak alım-satım kararlarını alabilirler.
Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.