TCMB'nin Güncel Döviz Kurları: 15.30 Verileri Açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan Güncel Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi, 15.30'da belirlediği gösterge niteliğindeki döviz kurlarını açıkladı. İşte detaylar:

Gösterge Döviz Kurları

Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 34.5697 34.6320 34.5455 34.6840 1 AVUSTRALYA DOLARI 22.3951 22.5411 22.2920 22.6763 1 DANİMARKA KRONU 4.8796 4.9036 4.8762 4.9148 1 EURO 36.4509 36.5166 36.4254 36.5713 1 İNGİLİZ STERLİNİ 43.6819 43.9096 43.6513 43.9755 1 İSVİÇRE FRANGI 39.0127 39.2632 38.9542 39.3221 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 9.2033 9.2199 9.1343 9.2890 100 JAPON YENİ 22.7192 22.8697 22.6352 22.9566

Çapraz Kurlar

Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur 1 ABD DOLARI 1.5400 1 AVUSTRALYA DOLARI 7.0736 1 DANİMARKA KRONU 0.8841 1 İSVİÇRE FRANGI 10.9400 1 KANADA DOLARI 11.0800 1 EURO 1.0544

Güncel kurlar sayesinde döviz işlemleri yapacak olan yatırımcılar, TCMB tarafından açıklanan değerleri dikkate alarak alım-satım kararlarını alabilirler.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.