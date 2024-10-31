TCMB'nin İkinci TL Depo Alım İhalesine Yoğun İlgi

TCMB'nin İkinci TL Depo Alım İhalesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), düzenlediği ikinci TL depo alım ihalesinde dikkat çekici bir sonuç elde etti. İhaleye toplam 389 milyar 67 milyon lira tutarında teklifler geldi.

İhale Detayları

Bankanın bugün gerçekleştirdiği ihale, 580 milyar lira büyüklüğündeydi. İhaleye katılan bankaların sunduğu teklifler arasında faiz oranları da belirginlik kazandı.

Minimum faiz oranı: yüzde 49,98

Maksimum faiz oranı: yüzde 50

Ortalama faiz oranı: yüzde 50

Bu sonuç, piyasalarda TCMB'nin uyguladığı politikaların ve piyasa katılımcılarının beklentilerinin önemli bir göstergesi olarak değerlendirilmektedir.