TCMB'nin TL Depo İhalesinde Rekor Teklif

TCMB'nin TL Depo İhalesindeki Teklif Miktarı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) düzenlediği TL depo alım ihalesi büyük ilgi gördü. İhaleye gelen toplam teklif tutarı 6 milyar lira olarak belirlendi.
İhale Detayları
Bugün gerçekleştirilen ihale kapsamında, TCMB 20 milyar liralık bir TL depo alım ihalesi açtı. İhalede belirlenen faiz oranları şu şekildedir:
- Minimum Faiz: %49,99
- Maksimum Faiz: %49,99
- Ortalama Faiz: %49,99
Bu teklif, piyasalarda dikkat çekerek, TCMB'nin para politikaları üzerindeki etkisini gözler önüne serdi.