DOLAR
34,17 -0,04%
EURO
37,23 -0,21%
ALTIN
2.950,66 -0,52%
BITCOIN
2.287.920,31 1,09%

TCMB'nin Üçüncü Çeyrek Göstergeleri: Yavaşlayan Talep Enflasyonu Destekliyor

TCMB'nin verilerine göre yurt içi talepteki yavaşlama, enflasyonda düşüşe katkıda bulunuyor.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 14:03
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 14:03
TCMB'nin Üçüncü Çeyrek Göstergeleri: Yavaşlayan Talep Enflasyonu Destekliyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Üçüncü Çeyrek Analizi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2023'ün üçüncü çeyreğine dair ekonomik verileri değerlendirdi. Verilere göre, yurt içi talebin yavaşlaması, enflasyon üzerindeki etkisini göstermeye başladı. Bu durum, fiyat artışlarının yavaşlamasını destekleyici bir rol oynamaktadır.

Yavaşlayan Talep ve Enflasyon İlişkisi

Merkez Bankası yetkilileri, yurt içi talebin azalmasının enflasyon düşüşüne olumlu katkıda bulunduğunu belirtti. Bu gelişme, ekonomik istikrar adına önemli bir sinyal olarak değerlendirilmektedir.

Sonuç olarak, TCMB'nin raporları, yurt içi ekonomik aktivitelerdeki değişimlerin enflasyonla doğrudan bağlantılı olduğunu göstermektedir. Bu süreç içinde, izlenecek politikaların etkisi büyük önem arz etmektedir.

İLGİLİ HABERLER

Emeklinin cebini kabartacak ödeme fırsatı! Ekim bitene kadar maaş+ 24.000 TL ödeniyor

Yıllardır emekliliği bekleyenlere müjde geldi! SGK’dan şipşak emeklilik onayı

Ocak bekleniyordu yeni zam Ekim'de geldi! Son dakika yüzde 27 artış onaylandı

4 ay boyunca 1.000 TL destek! Isınma yardımı bu ay başlayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TCMB'nin Enflasyon İyileşmesi Üzerine Değerlendirmesi
2
TCMB'nin Üçüncü Çeyrek Göstergeleri: Yavaşlayan Talep Enflasyonu Destekliyor
3
Spot Piyasa Elektrik Fiyatları Gündemde
4
TÜİK, Kayıp Çocuk İstatistiklerini Açıkladı
5
Emekli maaşında iki tehlike! Milyonlarca emeklinin bundan haberi dahi yok!
6
AB Ağustosta 1,7 Milyar Avro Dış Ticaret Açığı Verdi

4 ay boyunca 1.000 TL destek! Isınma yardımı bu ay başlayacak

5.000 TL Cumhuriyet İkramiyesi gelişmesi! Emeklilere 29 Ekim İkramiyesi müjde mi geldi

Asgari ücrette adeta zam yağmuruna tutulacaksınız! İşte hükümetin zam planı

Emeklinin cebini kabartacak ödeme fırsatı! Ekim bitene kadar maaş+ 24.000 TL ödeniyor

BTC mega rallisi kapıda! Sadece O gün bekleniyor

2025 asgari ücret zammında 23.000 TL artış! Emeklinin eli ayağına dolaşacak

Ocak bekleniyordu yeni zam Ekim'de geldi! Son dakika yüzde 27 artış onaylandı

TOKİ'den şok indirim! 35 İlde yüzlerce taşınmaz satışı o tarihte başlayacak

Yıllardır emekliliği bekleyenlere müjde geldi! SGK’dan şipşak emeklilik onayı

Milyonları ilgilendiren asgari ücret kararı! Pazarlıkların Odağı: 24.057 TL’den başlayacak

Hesap makinelerini çıkartacak gelişme! Ocak’ta 8 kalemde maaşlar artıyor

Emekli için tek tek hesaplandı! 13.800 TL seyyanen zam+ enflasyon: 33.000 TL