Türkiye'de yıllar sonra ilk kez oluyor: 5 yıllık kredi risk primi düştü

Türkiye'nin CDS'si mayıs ayı içinde 700 baz puan seviyesindeydi ancak son altı ay içerisinde yaklaşık olarak 350 baz puan düşerek 350 baz puan seviye rakamının altına düştü.

Türkiye'de CDS'deki düşüş, 3 Kasım günü TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın son enflasyon raporu sunumunda enflasyonla mücadele kararlılığını ortaya koyan açıklamasının ardından yeniden hızlanarak 365 baz puan seviyelerine ulaştı ve bir noktaya kadar geriledi. CDS düşüş eğilimini sürdürüyor ve şu anda 348,2 baz puanda duruyor.





CDS'deki düşüş, yabancı yatırımcıların Türk lirası varlıklara olan ilgisinin, TCMB'nin devam ettirdiği jeopolitik risklere rağmen enflasyonu kontrol altına almak için aldığı kararlı önlemlerin ve Türkiye'nin dış finansmana erişiminde devam eden iyileşmenin, yabancı yatırımcılarla yapılan toplantılar devam ederken olumlu sinyallerin devam ettiğini yansıtıyor.