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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz 2025 Bütçe Görüşmelerinde Önemli Açıklamalarda Bulundu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2025 yılı bütçe görüşmelerinde Suriye'deki tehditler ve Türkiye'nin başarıları hakkında bilgiler verdi.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 01:19
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 01:19
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz 2025 Bütçe Görüşmelerinde Önemli Açıklamalarda Bulundu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 2025 Yılı Bütçesini Değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2025 yılı bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı açıklamalarda, Suriye'den gelen terör ve göç tehditlerine karşı Türkiye'nin her türlü tedbiri aldığını vurguladı. Yılmaz, TBMM Genel Kurulu'nda gerçekleştirilen görüşmelerde, "Suriye'den ülkemize yönelebilecek terör, göç tehditlerine karşı ilgili kurumlarımız her türlü tedbiri alıyor, her türlü gelişmeyi de yakından takip ediyoruz." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin Eğitim Başarısı

Eğitim alanında yapılan yatırımlara da dikkat çeken Yılmaz, Türkiye'nin Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS 2023) sonuçlarıyla öne çıktığını belirtti. 4'üncü sınıf fen bilimleri alanında OECD ülkeleri arasında 2'nci, Avrupa ülkeleri arasında ise birinci sırada yer aldığımızı ifade etti. Bu başarıda emeği geçen öğretmenlere şükranlarını iletti.

Togg ve Elektrikli Araçlar

Yerli otomobil Togg ile ilgili görüşlerini paylaşan Yılmaz, 40 binden fazla yerli otomobilin yollara çıktığını aktardı. Yeni modellerle Togg’un daha da güçleneceğine inandığını belirten Yılmaz, elektrikli ve konvansiyonel otomobillerin birbirini tamamlayıcı nitelikte olduğu mesajını verdi.

Bölgesel İstikrar Vurgusu

Suriye'deki durum hakkında da değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, bölgede barış ve refah istediklerini dile getirerek, "Türkiye olarak buna öncülük yapmaya devam edeceğiz." dedi. Suriye halkının yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

İnsan Odaklı Bütçe

Yılmaz, 2025 yılı bütçesinin insan odaklı bir bütçe olduğunu belirterek, eğitim ve sağlık alanına önemli yatırımlar yapıldığını açıkladı. Fırsat eşitliğini sağlamanın önemine dikkat çeken Yılmaz, yoksul ailelerin çocuklarının iyi yetişmesi gerektiğini ve bu yolun eğitimle açılacağını ifade etti.

Sağlıkta Dönüşüm

Sağlık sisteminde kazandıkları başarıyı da vurgulayan Yılmaz, Türkiye’nin artık yalnızca kendi vatandaşlarına değil, dünya genelinden herkesin sağlık hizmeti aldığı bir merkez haline geldiğini belirtti. Sağlık sektöründeki gelişmelerin Türkiye ekonomisine de büyük katkı sağladığını belirtti.

Yatırım ve Ekonomi

AK Parti hükümetleri döneminde yapılan yatırımlara dikkat çeken Yılmaz, 2002-2024 arasında toplam 778 milyar dolarlık yatırım yapıldığını kaydetti. Yatırımların hem ekonomik hem de sosyal açıdan fayda sağladığını vurguladı. Ayrıca, milli meselelere yönelik iç politikadaki tartışmaların ülkemizin menfaatlerini gölgelememesi gerektiğinin altını çizdi.

Yılmaz, bütçe görüşmelerinin hayırlı olmasını dileyerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

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