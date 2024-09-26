TCMB Rezervleri Tarihî Zirveye Ulaştı

TCMB Rezervleri Rekor Kırdı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervleri, 20 Eylül haftasında önceki haftaya göre 2 milyar 842 milyon dolar artış göstererek toplamda 156 milyar 392 milyon dolara ulaştı. Bu seviye, TCMB tarihindeki en yüksek rezerv miktarı olarak kaydedildi.

Rezerv Artışının Nedenleri

Bu artışın arkasında yatan sebepleri analiz etmek, piyasa dinamiklerini ve döviz kurlarındaki dalgalanmaları daha iyi anlamamıza yardımcı olabilir. Uzmanlar, bunun Türkiye ekonomisi için olumlu bir gelişme olduğunu öne sürüyor.