TCMB, TL Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İşlemlerine Başlıyor

Merkez Bankası, döviz piyasasının istikrarı için TL uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlayacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 11:01
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 11:01
TCMB, TL Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İşlemlerine Başlıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), döviz piyasasında istikrar sağlamak amacıyla önemli bir adım attı. TCMB, Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlayacağını duyurdu.

Merkez Bankası, yapılan açıklamada, döviz piyasasının sağlıklı çalışması, döviz kurlarında gözlenebilecek oynaklıkların engellenmesi ve döviz likiditesinin dengelenmesi hedefleri doğrultusunda bu uygulamanın hayata geçirileceğini belirtti.

Bu kapsamda, yatırımcıların döviz işlemlerinde daha öngörülebilir bir ortam sağlanması amaçlanıyor. TCMB, atılan bu adımın, piyasalardaki belirsizliği azaltacağı ve döviz likiditesini artıracağı görüşünde.

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