TCMB Üç TL Depo Alım İhalesi Düzenledi

TCMB, toplam 1 trilyon liraya yakın TL depo alım ihalesi gerçekleştirdi; faiz oranları dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 15:09
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 15:09
TCMB Üç TL Depo Alım İhalesi Düzenledi

TCMB Üç TL Depo Alım İhalesi Düzenledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 930 milyar lira, 50 milyar lira ve 20 milyar lira tutarında üç ayrı TL depo alım ihalesi açtı. Bu ihale, bankanın likidite yönetimi stratejilerinin bir parçası olarak değerlendirilmektedir.

İhale Detayları

TCMB'nin 18 Şubat vadeli 930 milyar liralık TL depo alım ihalesinde, teklif ve gerçekleşme tutarı 902 milyar 675 milyon lira olarak kaydedildi. İhalede, minimum faiz oranı yüzde 44,98, maksimum ve ortalama faiz oranı yüzde 45 olarak belirlendi.

Diğer yandan, 17 Mart vadeli 50 milyar liralık TL depo alım ihalesinde teklif ve gerçekleşme tutarı 17 milyar 325 milyon lira oldu. İhalede, minimum faiz oranı yüzde 45,95, maksimum faiz oranı yüzde 45,99 ve ortalama faiz oranı yüzde 45,97 seviyelerinde gerçekleşti.

Son olarak, 24 Şubat vadeli 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde ise teklif ve gerçekleşme tutarı yalnızca 1 milyar lira olarak kaydedildi. Bu ihalede de minimum, maksimum ve ortalama faiz oranı yüzde 45 olarak ilan edildi.

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